A civilek 734 millió forinttal támogatták tavaly a Fideszt

De még így is veszteséges évet zárt a párt.

Összesen a tagdíjakból, költségvetési támogatásból, adományokból 1,97 milliárd forint bevétele volt a pártnak 2019-ben. Ez elmarad az egy évvel korábbi, több mint 2,42 milliárd forinttól, egyrészt a költségvetési támogatások csökkenése miatt, de az egyéb bevétel soron (melynek tartalmát a beszámoló nem részletezi) is rosszabb évet zárt a Fidesz: két éve 301,3 millió folyt be ezen a jogcímen, tavaly már csak 5,67 millió.

Az ismertebb nevek között felbukkan Cser-Palkovics Andrásé, a székesfehérvári fideszes polgármesteré, aki 2,5 milliót utalt pártjának. Érdekes lesz megnézni, idén mennyit adakozott a politikus, ugyanis több csörtéje is volt a kormánnyal a helyhatóságokat érintő központosítási törekvések, forráselvonások miatt.

Tavaly az 500 ezer forint alatti adományokból összesen 646,9 millió forint bevétele volt a pártnak, az 500 ezret meghaladó tételek pedig több mint 87 milliót tettek ki. A legbőkezűbb adakozó Papcsák Ferenc (volt zuglói fideszes polgármester, a jegybank felügyelőbizottságának elnöke) volt, aki 5,5 milliót tett be a párt kasszájába. Szabó Ferenc 4 millióval segítette ki a Fideszt, de Kiss Balázs Attila is rászánt 3,8 milliót a vagyonából a párt támogatására.

Mindezt pedig további 733,9 millió forint egészítette ki, ami adományokból, hozzájárulásokból folyt be a párthoz. Egy évvel korábban, 2018-ban a magánszemélyek még szerényebb összeggel, összesen 407,1 millióval támogatták a Fideszt.

