A Delta után itt a Mu, a WHO már erre az új mutánsra figyel

Még csak most megyünk bele a Delta-variáns okozta negyedik hullámba, de mindjárt itt a következő variáns, amit a WHO figyel. Június óta ez az egyetlen, ami felkerült a listájukra azzal, hogy különös figyelemmel kell kísérni. Bár a neve félrevezető – mert gondolhatnánk akár a Manchester United-ra, vagy a szarvasmarhák jellegzetes hangjára is -, de szakemberek szerint a többi koronavírustól eltérő genetikai különbségei már nem olyan mókásak, mert különös veszélyt jelenthetnek a közegészségre.

Minden egyes mutáns trükössebb, mint az előző, ez az evolúció. Fotó: Depositphotos Minden egyes mutáns trükössebb, mint az előző, ez az evolúció. Fotó: Depositphotos

Ahogy egyre több változatot ismerünk meg, úgy rajzolódik ki még a laikusok számára is, hogy egyre cizelláltabb a „tudásuk”, azaz egyre fertőzőbbek, egyre súlyosabban megbetegíthetnek, és az oltások által kiváltott immunválaszt is jobban megkerülhetik.

A WHO egyébként ezen kívül még négy másik mutánst figyel – az Etát, az Iotát, a Kappát és a Lambdát -, de ezek egyikét sem kellet még átsorolni az aggodalomra okot adó variánsok közé. Reménykedjünk, hogy a Mu-t sem kell majd.

Ami azonban a Mu -t különösen érdekessé, egyben aggasztóvá teszi, az az, hogy a WHO szerint „az immunvédelmi szökés lehetséges konstellációját” tartalmazza, azaz képes megkerülni a meglévő oltóanyag-védelmet – hívja fel a figyelmet a theconversation.com.

Kapcsolódó cikk Újabb koronavírus mutáció kezdett terjedni A perui egészségügyi intézet szombaton közölte, hogy 86 esetet regisztrált a koronavírus mű nevű variánsából az ország 14 régiójában.

Hol terjed?

A Mu-t először 2021 januárjában detektálták Kolumbiában. Azóta negyvenhat országban észlelték már, szombaton például Dél-Koreában, de a fertőzéseknek még mindig csak 0,1 százalékáért felelős. Azóta is jóval gyakoribb Kolumbiában, mint bárhol máshol, igaz, az elmúlt négy hétben nem regisztráltak Mu-mintát.

Ezzel szemben Ecuadorban a közelmúltban elemzett minták 13 százaléka volt Mu, az elmúlt négy hétben detektált mintáknak pedig 9 százalékát tették ki. Chilében a minták 40 százaléka bizonyult Mu-nak az elmúlt egy hónapban. Ez arra utal, hogy a vírus már nem Kolumbiában kering, hanem más dél-amerikai országokban terjed. Sőt, a tengerentúlra is megérkezett, hiszen az Egyesült Királyságban eddig 45 esetet azonosítottak genetikai elemzéssel. De mivel nem minden Covid-esetet vizsgálnak variánsokra, elképzelhető, hogy a Mu gyakorisága magasabb lehet Angliában.

Ugyanakkor olyan hírek is megjelentek a Mu-ról, hogy július végén a Miami Egyetemen szekvenált minták 10 százaléka Mu, s hogy szinte a legtöbb amerikai tagállamban jelen van már. Augusztus elején pedig egy belgiumi idősek otthonának hét, teljesen oltott lakója halt meg a Mu-variánstól.

Mennyire veszélyes?

A legfontosabb kérdés persze az, hogy a Mu jobban fertőz-e, mint a jelenleg domináns variáns, a Delta, és súlyosabb betegséget okozhat-e? A Mu-nak létezik egy P681H nevű mutációja, amelyet először az Alfa-változatban mutattak ki, és amely potenciálisan felelős a gyorsabb fertőzési rátáért. Az erről szóló tanulmány azonban még lektorálás alatt áll, tehát ebben még nem lehetünk biztosak.

A Mu-n belüli további mutációk képesek elkerülni az antitesteket, s ez már a Béta változatban is előfordult, így lehetséges, hogy a Mu úgy viselkedik, mint a Béta, ami ellen egyes vakcinák kevésbé hatékonyak. De a Mu-nak más mutációi is vannak, amelyek következményei ismeretlenek, ezért további elemzésre van szükség.

De a leglényegesebb kérdés, hogy vajon a Mu valóban ki tudja-e trükközni a meglévő immunitást? Erről sajnos csak korlátozott információ áll egyelőre rendelkezésre.

Egy római laboratóriumi kísérlet kimutatta, hogy a Pfizer/BioNTech vakcina kevésbé hatékony a Mu ellen, mint más variánsok. Ennek ellenére az olasz tanulmány továbbra is erőteljesnek ítélte a vakcina Mu elleni védelmét. Tehát összességében sok a bizonytalanság, s valójában még nem tudjuk, hogy a Kolumbiából származó mutáció megnövekedett fertőzésekhez és betegségekhez vezet-e.

Kapcsolódó cikk „A Lambda-variáns is orosz rulett” Bár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aggályosnak még mindig nem, csak érdeklődésre számot tartónak ítéli meg a Lambda-mutánst, a szakemberek árgus szemekkel figyelik mozgását a világban.

Mi történik ezután?

Amikor egy változatot érdekesnek ítélnek meg a járványhelyzetet kontrolláló szervezetek, összehasonlító elemzést készítenek az új változat jellemzőiről, és felmérik, hogy hasonlít-e a többire, amelyeket szintén figyelnek, egyben felkérik a tagállamokat, hogy gyűjtsenek információkat a változat előfordulásáról és hatásairól. Ez jelenleg is folyamatban van.

Azt azonban tudni kell, hogy minden alkalommal, amikor a vírus szaporodik valakiben, megvan annak az esélye, hogy mutálódik, és új változata jelenik meg. Ez egy véletlenszerű folyamat, ami hasonlít a dobókockára. Minél többet gurul, annál nagyobb az esélye az új változatok megjelenésének. A változatok leállításának fő módja pedig a globális oltás.