A forint is összeomlott, itt a történelmi mélypont

Ahogy arról laptársunk, a Privátbankár is beszámolt hétfőn reggel összeomlott a rubel árfolyama, hiszen volt olyan pillanat, amikor 40 százalékos zuhanásban volt a pénteki értékéhez képest a dollárral szemben. Gyors reakcióként az orosz jegybank 9,5-ről 20 százalékra emelte az alapkamatot. A drasztikus lépés azonban csak néhány percig segített, és némi csapkodás után a rubel folytatta a szabadesését, immár 106 felett jár a dollár ellenében.

Sajnos az orosz banki helyzet a magyar gazdaságra is kihat, a forint árfolyama, nagyon látványosan gyengült. Tény persze, hogy a rubel zuhanásával nem lehet egy lapon említeni, de a közel három százalékos esés így is 372 felé repítette az euró-forint keresztárfolyamot. Mindez pedig azt jelenti, hogy új történelmi mélypontot láthattunk hétfőn délelőtt. Az új mélypont 372,485.

Nagy kérdés, hogy az MNB, amely az infláció miatt így is folyamatosan kamatemelésre kényszerült, mit fog lépni. Matolcsy Györgyék helyzete azért is nehéz, mert a gyengülő forint rátesz egy lapáttal az egyébként is nagyon magas inflációra.