A franciáknál és az olaszoknál is elindult a hatodik hullám?

Alig telt el két hónap azóta, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) arról tájékoztatta a háziorvosokat, hogy nem végez több PCR-tesztet a Mentőszolgálat. Eközben több európai országban is elkezdtek emelkedni a Covid-esetszámok. Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy mindez a hatodik hullámot vetíti előre.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője arra intette hétfőn a világ országait, ne legyenek túlságosan derűlátók a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, mert az új variánsok veszélye továbbra is valós fenyegetés. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz arról az aggályáról is beszélt, hogy a világ nem fog tanulni ennek a világjárványnak a hibáiból, és az elővigyázatlanság meg fog ismétlődni

A Dél-Afrikából származó alfajok okozzák a kezdődő hatodik hullámot. Fotó: Depositphotos A Dél-Afrikából származó alfajok okozzák a kezdődő hatodik hullámot. Fotó: Depositphotos

Május 2. óta Magyarországon csak hetente közlik a koronavírus-járvány adatokat, utoljára június 15-én tették közzé, amikor 1 636 új fertőzöttről és 23 elhunytról számoltak be. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) arról adott tájékoztatást, hogy a magyarországi nagyvárosok többségét stagnáló tendencia jellemzi.

A koronavirus.gov.hu szerint pedig a járvány visszahúzódása és a magas átoltottság miatt júliustól már csak péntekenként lesz oltás a kórházi oltópontokon, emellett az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól. Ezzel szemben Kemenesi Gábor, a pécsi Tudományegyetem virológusa szerint nem kizárt, hogy már a nyáron elér minket a hatodik hullám.

„A szakértői körökben elnevezett omikron-korszakban a megfelelő immunitást a három dózis jelenti. Erre mielőbb szükség lenne széleskörűen felhívni a lakosság figyelmét, pláne mert nyakunkon a Dél-Afrikából indult, BA.4/BA.5 variánsok által indított hullám” – nyilatkozta a wmn.hu-nak a szakember.

A pécsi adjunktus a magas átoltottságot is másként értelmezi, mint a kormányzati Covid-kommunikációs oldal. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az az előny, amit a pandémia elején magunkénak tudtunk, már kifolyt a kezünk közül.

„Jelenleg a magyar lakosság igen sebezhető egy újabb hullám tekintetében, fontos lenne az alap oltási sort – ne feledjük, ez most három oltást jelent – minél magasabbra tornázni még a következő hullám előtt” – teszi hozzá Kemenesi, aki szerint megjósolhatatlan a felfutás mértéke és jellege a most ébredező BA.4/BA.5 variáns által indított hullámban.

Az viszont már most látható, hogy valami elindult, és több érintett ország Európában található. A SARS-CoV-2 BA.4 és BA.5 változatát először Dél-Afrikában mutatták ki 2022 januárjában, 2022 májusában pedig ezek váltak a domináns változatokká az országban. A járványügyi mutatók növekvő tendenciája, mint például az esetek bejelentési aránya és a tesztpozitivitás aránya azt mutatják, hogy ez a két változat vált felelőssé az esetszámok növekedéséért Dél-Afrikában.

Ezért 2022. május 12-től az Európai Betegségmegelőzési Központ (ECDC) átminősítette az omikron BA.4 és BA.5 alvonalait az érdeklődésre számot tartó változatokról aggodalomra okot adó változatokká.

Már Európában is újra nőnek az esetszámok

Június 15-én Németországban a szövetségi egészségügyi miniszter jelentette be, hogy elindult a koronavírus-járvány új hulláma, ami miatt önkéntes maszkviselet javasol a zárt terekben, és a negyedik oltás felvételére is buzdít. A napi új esetek előző hét napra vetített átlaga egy hét alatt 116,6 százalékkal emelkedett, ami a legnagyobb mértékű növekedés a járvány 2020 tavaszi kezdete óta. Az elmúlt 7 napban 419 908 fő új fertőzöttet regisztráltak az országban a John Hopkins Egyetem adatai szerint.

Szintén nő a fertőzöttség Franciaországban, ahol egy hét alatt a Németországinál is több, 434 574 új esetről számoltak be, Olaszországban 232 022 új esetet regisztráltak, Angliában pedig 101 412 főt.

Portugáliában az elmúlt hat hétben mind a kórházi kezelések, mind az intenzív osztályra kerülők száma főként a 60 év felettiek körében nőtt, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy ezek az alvariánsok képesek kikerülni a korábbi fertőzés és/vagy vakcinázás által kiváltott immunvédelmet, különösen, ha az az idő múlásával jóval meg is gyengült. A John Hopkins Egyetem adatai szerint az elmúlt héten az országban 145 425 új esetet regisztráltak.

De az elmúlt hetekben más európai országban is nőtt a fertőzöttek száma. Spanyolországban az elmúlt 7 napban 84 405 főt, Görögországban 49 455 főt, Ausztriában 39 350 főt, Belgiumban 19 905 főt vettek nyilvántartásba. Ez utóbbi országban a BA.5 becsült aránya elérte a 19 százalékot, a BA.4 pedig a 7,5 százalékát tette ki a szekvenált genomoknak az elmúlt héten. Hollandiában 25 705 főt detektáltak múlt héten, itt a BA.5 aránya elérte a 8 százalékot, míg a BA.4-et közel 5 százalékban mutatták ki.

Dániában 8 012 fő, Írországban 7 765 fő új regisztrált volt az elmúlt héten, míg Szlovéniában csak 2 840 új fertőzöttet jelentettek le. Ennek ellenére Szlovéniában van olyan isolai szállás, ahol a július 6-tól kezdődő egy hetes nyaralásra utazóknak azt a tájékoztatást küldték, hogy vigyenek szájmaszkot magukkal, illetve hogy a Covid-veszély miatt a medencét zárva tartják majd. A Horvátországba utazóknak jó hír, hogy itt is viszonylag alacsony a fertőzöttség, az elmúlt hét napban csak 2 113 főt jelentettek le, Máltán még kevesebbet, 1 815 főt, bár Cipruson már 3 470 főt.

„A BA.4 és BA.5 esetében jelentett növekedési előny arra utal, hogy ezek a változatok dominánssá válnak Európa egész területén, ami valószínűleg a COVID-19 megbetegedések számának növekedését eredményezi a következő hetekben” – jósol a nyárra az ECDC.

Mindeközben Európán túl, Izraelben meredeken emelkedik a súlyos koronavírusos betegek száma, vasárnap több mint tízezer új fertőzöttet találtak - jelentette a helyi média hétfőn az egészségügyi minisztérium adataira hivatkozva. Már 168 súlyos állapotút tartanak nyilván a jelenleg a kórházakban fekvő 634 beteg közül, miközben június 10-én még csak 84-en minősültek súlyos betegnek. Jelenleg 54 603 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, és a reprodukciós ráta is tartósan 1 fölött található, ami a vírus újbóli terjedését jelzi.