Mi legyen a hálapénzzel? - erről is ítéletet mondtak az egészségügyi szakdolgozók

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő lapunknak korábban úgy nyilatkozott , hogy a kérdőívek nem igazi kérdőívek, sokkal inkább legitim nyilatkozatok. Mint mondta, a kérdések között vannak jók, de veszélyes irányba is mutatók, nem beszélve arról, hogy irányítottak és vezetettek, olyan, mint a Nemzeti Konzultáció. Nincs releváns lehetősége a kérdezettnek, hogy kifejtse a véleményét.

E témakörrel kapcsolatban erre voltak kíváncsiak: Megítélése szerint mekkora havi szakdolgozói jövedelem (nettó, beleértve a pótlékokat és a túlórát is) szükséges a hálapénz-rendszer megszüntetéséhez és a szakdolgozók elvándorlásának megállításához? (legalább 300, legalább 350, legalább 400, legalább 450, legalább 500 ezer forint).

A legfontosabb kérdéskört így vezeti fel a dokumentum: „A hálapénzrendszer a magyar eü. több évtizedes problémája. A nyugat-európai országok munkaerő-elszívó hatása is fokozottan érvényesül az egészségügyi dolgozók esetében”.

Rákérdeztek egy új típusú idősgondozási formára is: mennyire tartanák jónak azt, ha tartós ápolási centrumok jönnének létre azoknak az idős embereknek, akik aktív kórházi kezelést már nem, de ápolást igényelnek, átmenetet képezve ezzel az egészségügy és a szociális rendszer között?

Voltak olyan egyszerű kérdések is, mint: Egyetért-e az egészségügy átalakításával, vagy sem, vagy hogy milyennek látják az aktív és a krónikus/rehabilitációs ágyak kihasználtságát? Bár ez utóbbira elképzelhető, hogy csak más dimenzióból, „big picture”-ből lehet rálátni.

A kérdőív kifejti, hogy: „A rendszerváltoztatás óta eltelt évtizedekben az egészségügyi ellátás köz- és magánfinanszírozott szegmense párhuzamosan, ugyanakkor számtalan ponton kapcsolódva fejlődött egymással. A két ellátási forma közti átmenet sokszor annyira elmosódott, hogy az már nem csupán a betegek, hanem a szereplők számára is átjárhatatlan folyamatokhoz vezetett.”

A kormány először is kíváncsi volt a járvány okozta vészhelyzet alatti telemedicina-használattal kapcsolatos hozzáállásukról. Például, hogy azt jónak tartanák-e a veszélyhelyzet után is, vagy, hogy a válsághelyzet kapcsán létrejött eRecept-könnyítések megmaradjanak-e, s hogy a betegektől származó plusz információkat mennyire tartják fontosnak?

