A határon túli sportra tenyerelne rá Mészáros új alapítványa

Új területen szeretné fokozni Mészáros Lőrinc az aktivitását - legalábbis erre következtethetünk abból, hogy nyár közepén egy új alapítvány alapító okiratát alkotta meg. A bíróság malmai egész lassan őrültek, hiszen az okirat július 26-i létrejötte után szeptember 11-i keltezéssel adta ki a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot a bíróság.

Eszerint felcsúti székhellyel és 100 millió forinttal létrehozta az Alapítvány a Kárpát-medence Sportjáért civil szervezetet.

Az alapítvány kuratóriumába Mészáros egyéb sportérdekeltségeinél már bizonyított személyeket ültetett be. Az elnök Vörös József ügyvéd lett, aki A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnál is dolgozik. Az egyik kuratóriumi tag az eszéki focicsapatnál is szerepet vállaló Sakalj Ferenc,

a másik pedig Hamar Attila Albertné, aki a felcsúti focialapítvány gazdasági igazgatója, és a hírek szerint a Mészáros Lőrinc körül zajló sportügyletek egyik kulcsfigurája.

Az alapítvány célja - a nevéből is adódóan -, hogy a Kárpát-medencében élők számára az amatőr és professzionális sportoláshoz, a rendszeres testedzéshez való jog érvényesülését támogassa az Alaptörvényben foglalt alapvető értékekkel összhangban. A bíróság oldalán közzétett dokumentum szerint az alapítvány fő célja a

Magyarország,

Szlovákia,

Ausztria,

Bosznia-Hercegovina,

Csehország,

Horvátország,

Románia,

Szerbia,

Szlovénia

és Ukrajna

területén működő sportegyesületek és a sportot támogató helyi közösségek minél teljesebb értékű támogatása és közösségépítő munkájuk fenntartása, megerősítése.

Ennek érdekében strukturális együttműködéseket szeretnének kialakítani, melynek keretében a tárgyi, létesítményi intézményi feltételeket is biztosítanák, előteremtenék.

A leírás alapján rögtön eszünkben juthat, hogy az új Mészáros-alapítvány célja meglehetősen egybecseng a kormányzati elképzelésekkel, melynek keretében már több mint 30 milliárd forint közpénzt költöttek el a határon túli foci fejlesztésére, akadémiák létrehozására.

Egyáltalán nem ördögtől való gondolat, hogy az állami pénzből megvalósított akadémiák közötti szinergiákat erősítené, támogatná az Alapítvány a Kárpát-medence Sportjáért. Ebből aztán az is következhet idővel, hogy lefölözhetik a gazdasági és a sportszakmai hasznot is.

Amennyiben ez a valós szándék, akkor lényegében semmi más nem fog történni, minthogy a magyar adófizetői pénzből felhúzott akadémiák központi partnere lehet a miniszterelnök milliárdos jóbarátjának új alapítványa. Ráadásul mivel Mészáros Lőrinc az egyik legjobban kitömött focialapítvány elnöke, a Puskás Akadémiát is gyarapíthatja a határainkon túl felnevelt fiatalokkal - no nem mintha amúgy, a felcsúti focicsapat a fiatalok pályára küldéséről lenne híres. Egy határon túli fociakadémia és a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia szoros kapcsolatára még tavasszal derült fény.

A csíkszeredai intézmény szakmai igazgatója Dusinszki Zoltán az Origónak nyilatkozva árulta el:

"Az akadémia a székelyföldi magyar közösség számára lett létrehozva 2013-ban, azzal a céllal, hogy felkutassuk és képezzük a régió tehetséges fiatal játékosait, majd közülük a legügyesebbeket átadjuk az akadémia szakmai felügyeletét is ellátó Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiának, ahol a felcsúti csapat színeiben bemutatkozhatnak a magyar élvonalban".

A csíkszeredai mellett az eszéki, a topolyai, a dunaszerdahelyi és a munkácsi akadémia is hasonló elvek szerint működik. Vagyis az évi 10 milliárd adóforinttal megtámogatott határon túli akadémia-hálózatból a felcsúti foci húzhat hasznot.

Hogy pontosan hol lesz a hálózatban a helye az Alapítvány a Kárpát-medence Sportjáért-nak, egyelőre még nem igazán látszik, de hogy meglesz, az szinte biztos. A határon túli focibiznisz ráadásul újabb országokban terjeszkedhet tovább - a magánalapítványi szervezés ellenére akár változatlanul közpénzből. A szervezet céljai összhangban vannak a kormányzati célokkal is, így ha Orbánék akarják, megtalálhatják a módját annak, hogy az Alapítvány a Kárpát-medence Sportjáért-on keresztül valósítsák meg határon túli elképzelésüket.

32,5 milliárd ment határon túli focira

Az Átlátszó korábbi gyűjtése szerint