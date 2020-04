A házi karantén veszélyei: elkezdtük felgyújtani a lakást

Ha úgy látjuk, nem tudjuk megfékezni a tüzet, hívjuk a 112-es vagy 105-ös telefonszámot, meneküljünk ki a lakásból, és értesítsük a szomszédokat is. Ha sűrű füstben kell menekülni, vizes textilen keresztül lélegezünk, és igyekezzünk minél görnyedtebb testtartásban megközelíteni a kijáratot, mivel így tudjuk minimalizálni annak az esélyét, hogy nagy mennyiségű mérgező gáz jusson a szervezetünkbe.

Praktikus, és hát eléggé alapvető tanácsokat is adnak, hogyan ne gyújtsuk fel a lakást: ne hagyjuk felügyelet nélkül a tűzhelyen készülő ételt, és ne tartsunk gyúlékony dolgokat a tűzhely közelében. Égő olajat vagy zsírt tilos vízzel oltani próbálni. Ha lángol a lábos, tegyük rá a fedőjét. A kenyérpirító, főzőlap ne legyen függöny közelében, mert felgyújthatja. Fontos a hálózatok megfelelő méretezésének ellenőrzése, a biztosítékok és a szerelvények felülvizsgálata. Sérült vezetékű háztartási gépeket ne használjunk. Elektromos eredetű tüzet soha ne próbáljunk meg vízzel oltani vagy a készüléket áram alatt kikapcsolni. Ne cigizzünk ágyban, gyúlékony lakástextil közelében, jól nyomjuk el a csikket, ne pöcköljük ki az erkélyről - tehát viselkedjünk normális ember módjára.

A legtöbb háztartásban tehát megnövekedett az elektromos hálózatok terhelése. Napközben is mennek a háztartási gépek, konyhai berendezések, 2-3 számítógép, a teraszokon egyre több dohányzót látni. Önmagában egyik sem képvisel kielemelt kockázati tényezőt, írják, de mivel most mindenkinek több fronton kell egyszerre helytállni, a kellő figyelem hiányában, megfontolatlan lépésekkel akár 5 perc alatt lángba borítható a szoba.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!