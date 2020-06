A járvány még nem ért véget, de nyithatnak az idősek klubjai

Az operatív törzs szerint lecsendesedett ugyan a járvány, de még nem ért véget, ezért az idősek klubjai csak távolságtartással nyithatnak meg. A veszélyhelyzet vége után az egészségügyi dolgozók is engedély nélkül utazhatnak külföldre.

Legalább két jó hír is elhangzott az operatív törzs mai tájékoztatóján: egyrészt a távolságtartás szabályait betartva, de megnyithatnak az idősek klubjai, másrészt ha június 20-án vége a veszélyhelyzetnek, akkor az eddig csak külön miniszteri engedéllyel utazható egészségügyi dolgozók, rendőrök, katonák, köztisztviselők is a normális módon, tehát engedély kérése nélkül is utazhatnak külföldre.

A beszélgetéseknek nincs akadálya, de csak egészséges idős emberek menjenek az idősek klubjaiba - tanácsolta Müller Cecília országos tiszti főorvos.

A szakember ugyanakkor figyelmeztett: ez a járvány még nem ért véget, a vírus még köztünk van, amit bizonyít, hogy 12 újabb fertőzöttet találtak. Ugyanakkor a KSH adataira reagálva elmondta, hogy a járvány alatt nem volt többlet halálozás az országban, tavaly ebben az időszakban többen haltak meg, idén a sima influenza sokkal kevesebb embert vitt el. Ugyanakkor ezúttal is elmaradt a bejelentés az egészségügy teljes visszaállításáról.

Müller Cecília országos tisztifőorvos ugyanis azt ígérte az operatív törzs keddi tájékoztatóján, hogy kedden megszületik erről a döntés, amiről szerdán tájékoztatja a közvéleményt. Az illetékes minisztérium viszont már azt közölte, hogy pénteken hozzák nyilvánosságra az egészségügyi ellátásokat érintő döntéseket. A csúszás okát azonban nem indokolták. Az elmúlt hetekben folyamatosan állították vissza a járványmentes időszakra érvényes eljárásrendet az egészségügyben, de a teljes visszaállásra még nem lehetett sort keríteni.

Kórházban jelenleg 321 főt ápolnak. A laboratóriumokban most is folyik a munka, az elvégzett minták vizsgálata ugyanabban a tempóban zajlik. Naponta körülbelül 1000 vizsgálatot végeznek el. A 12 új pozitív esetet Budapestről, Hajdú-Biharból, Pest megyéből, Szabolcsból, Zala megyéből és Komárom-Esztergomból jelentették, nekik nem volt egymáshoz közük. A szerdán elhunyt 37 éves férfi környezetében a szakemberek azonnal elvégezték a kontaktvizsgálatot, és feltárták a szoros kontakteseteket, akiknél a szűrővizsgálatok megtörténtek.