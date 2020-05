Megmenekülhetnek a katások? A jövő évi büdzsé alapján igen

Biztosat majd a napokban fogunk megtudni, amikor a kormány benyújtja az adócsomagot is, mindenesetre érdekes lesz megfigyelni, hogy ha tényleg a szigorítás mellett dönt a kormány, akkor milyen eszközökkel lehet elérni a kata-bevételek 23 százalékos emelkedését.

Természetesen a betervezett 4,8 százalékos GDP-növekedés segíti az adóalap emelkedését, de önmagában nem lenne elég ekkora mértékű növekedésre. Ahhoz annyi új belépő kellene, amennyi nem csak az esetleges jogszabályváltozások miatt kikerülőket pótolja, hanem azokon felül is jelentősen növeli a katások táborát.

Az idei évről szóló hatályos törvény szerint katából 192,6 milliárd forint bevétele lehet a költségvetésnek, a tavalyi 158,5 milliárdos teljesítés után. A Pénzügyminiszter államtitkárának, Izer Norbertnek a közlése szerint a katásokat érintő adókönnyítések 26 milliárd forintot hagynak a vállalkozásoknál - vagyis ennyi pénz nem folyik be a büdzsébe.

A tervek szerint a 2021-es költségvetés benyújtásával egy időben a parlament elé kerülő adócsomagban kapott volna helyet a szigorítás. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Parragh László lapunknak nyilatkozva akár év közbeni szabályváltozást is elképzelhetőnek tartott, míg Varga Mihály pénzügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy általában az új év elején illik végrehajtani az adó jellegű módosításokat. De ő sem zárta ki, hogy év közben módosítják az idevágó törvényt. A miniszternek egyébként a többes katás jogviszonyokkal van baja, legalábbis ezt hozta fel példaként korábban, amikor a kata újragondolása szóba került.

Tavaly ősszel még nagyon úgy nézett ki, hogy a kormány szigorítani fog a kisadózó vállalkozások tételes adóján (kata), mert a tapasztalatok szerint sok munkahelyen a munkaviszonynak megfelelő foglalkoztatást leplezték a katával. Főleg a munkaerő-kölcsönzőknél látott ilyen problémákat az MKIK elnöke, de szerinte a médiában is ez a helyzet .

