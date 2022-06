A kaszinók mentik meg New Yorkot

Alaposan átrajzolhatja az Egyesült Államok kaszinótérképét New York város vezetőinek döntése. Arról határoztak ugyanis, hogy az adófizetőket megkímélendő kaszinó dollárokból pótolják ki a város költségvetésének hiányát. Ezért egyelőre három belvárosi játékteremre adnak ki engedélyt hamarosan. Ezeket liciten értékesítenék, ahol az induló ár félmilliárd dollár, azaz megközelítőleg 180 milliárd forint - persze kaszinónként.

A metropolisban - pontosabban Queensben egy agárverseny pálya mellett - ugyan most is működik egy szolid játékterem, de ott nincsenek játékasztalok, csak nyerőautomaták. Most azonban olyan luxus játékbarlangokra gondolnak, amilyen például Monte Carlóban működik.

Nagy pénzt remélnek az új kaszinóktól. Fotó: Pixabay Nagy pénzt remélnek az új kaszinóktól. Fotó: Pixabay

Az Egyesült Államokban sokáig nem engedélyeztek kaszinó alapítást a belvárosokban - kivéve persze Las Vegast, ahol az egész város egy hatalmas játékterem. Kivételnek számít Boston, ahol 2019 nyarán nyílt egy luxus kaszinó, de a pandémia miatt egy évvel később be is zárt. Philadelphiában is a kaszinóbevételek miatt döntöttek az engedélyek kiadásáról - éppen úgy, mint most New York vezetői.

A döntést keményen kritizálják, mondván, hogy ezzel szabad utat adnak a játékfüggőknek, növekedhet a bűnözés ráadásul a kaszinók miatt a kisvállalkozások sora mehet csődbe. A döntést támogatók szerint viszont jelentős adóbevételhez jut a város ráadásul nő a foglalkoztatottság is. A University of Buffalo közelmúltban kiadott tanulmánya a kritikusokat erősíti, mert egyrészt kimutatta, hogy a városközponti kaszinók következtében duplájára nőtt a szenvedélybetegek száma, másrészt a játéktermeknek csak rövidtávon van gazdaságélénkítő hatása. Az USA keleti partján levő egykori " szerencsejáték-főváros", Atlantic City hanyatlása is ez utóbbi vélekedést erősíti.

A Nagy Alma városvezetői abban bíznak, hogy a drága kaszinók nem a helybelieket vonzzák majd, hanem a tehetős külföldi turistákat, ezért olyan helyszíneket részesítenének előnyben, mint a Times Square vagy a Coney Island - netán a híres Fifth Avenue egyik luxusáruházának tetőterasza. A nagy kérdés azonban továbbra is az, hogy termel-e elegendő adóbevételt a város számára a kaszinóbiznisz. New York államban jelenleg négy kisebb játékterem működik - távol a városközpontoktól. Ezek 2019-ben együttesen 188 millió dollárt fizettek be adó formájában. New York esetében valószínűleg más nagyságrendről lehet majd szó...