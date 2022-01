A katások havi nyugdíja két hétvégi családi ebédre lesz csak elegendő

Kiábrándítan alacsony lesz a katások nyugdíja, ha nem tesznek félre évekkel azelőtt, hogy nyugállományba vonulnának. A jelenlegi trendek alapján örülhetnek, ha az állami nyugdíjuk eléri majd a havi 40 ezer (!) forintot - figyelmeztet a Bankmonitor elemzése, amely a hvg.hu-n jelent meg.

Mostanra már több mint 400 ezer vállalkozó választotta ezt az adózási formát. Kétségtelen, hogy a kata számos rövid távú előnnyel rendelkezik, akár az alacsony közterheket, akár az egyszerű adminisztrációt nézve is. A rövid távú előnyökkel azonban hosszú távon komoly hátrányok is együtt járnak, amelyek közül talán a legfontosabb a nyugdíjjogosultsághoz kapcsolódik. Éppen ezért mindenképpen érdemes lehet ezeknek a vállalkozóknak már most félretenni idős korukra, valamilyen privát nyugdíjcélú megtakarítás nagy mértékben kiegészítheti az állami nyugdíjat - idézte a pénzügyi portál szakértőit a gazdasági lap.

Az egyre rosszabbodó demográfiai helyzet miatt a nyugdíjrendszer súlyos fenntarthatósági problémával fog küzdeni a következő évtizedekben. Egy elöregedő társadalomban az aktív dolgozók egyre kevésbé képesek biztosítani a nagy létszámú idős korosztály tisztes megélhetését. Jelentős részben ez a tény okozhatja, hogy a kata adózás mellé olyan alacsony nyugdíjjogosultság társul. Ugyanis így a több százezer katás vállalkozó nyugdíjba vonulása csak viszonylag alacsony terhelést fog jelenteni a nyugdíjkassza számára - magyarázták a szakértők.

Rámutattak: a legfőbb eltérés a katás vállalkozók és az alkalmazotti jogviszonnyal rendelkezők között, hogy az alkalmazottak esetében a tényleges jövedelmeket veszik figyelembe, míg a katások esetében egy egységes, törvényben rögzített járulékalapot. Azaz hiába különbözik két katás jövedelme, mégis azonos állami nyugdíjjogosultságot szereznek. 2022-ben a katások járulékalapja havi 108 000 forint, tehát a nyugdíjszámításkor csupán ezt az összeget veszik majd figyelembe jövedelemként.

Létezik továbbá egy másik tényező is, amely nagyon kedvezőtlenül érinti a katás vállalkozókat. A nyugdíjtörvény elrendeli, hogy amennyiben a nyugdíjigénylő egy adott időtartam során alacsonyabb jövedelmet szerzett a mindenkori minimálbérnél, akkor az adott időtartamot is csak arányosan csökkentve lehet beszámítani szolgálati időként. Az arányosítás mértéke pedig azonos a megszerzett jövedelem és a mindenkori minimálbér arányával.

Egy egyszerű példával élve: ha valaki a minimálbér felét kereste egy éven keresztül, akkor ezzel csak fél évnyi szolgálati időt szerzett meg. Ezek alapján kiszámítható, hogy az egyes években pontosan mennyi nyugdíjjogosultságot szerezhettek a katás vállalkozók.

A lap szerint 2016. és 2022. között a minimálbér sokkal gyorsabb ütemben emelkedett, mint a katás vállalkozók járulékalapja. Ebből következik, hogy a katások elismert szolgálati ideje ugyanebben az időszakban erős csökkenésen ment keresztül. Míg 2016-ban 0,73 évnyi szolgálati időt szerzett egy főállású katás, addig 2022-ben már csak 0,54 évet tud szerezni. (Itt érdemes megemlítenünk, hogy idén először az emelt összegű, havi 75 000 forint adót fizető katások szolgálati idejét is arányosan csökkenteni kell: ennek oka, hogy a minimálbér 200 000 forintra emelésével idén először az emelt kata járulékalapja is alacsonyabbá vált a minimálbérnél.)

Korábbi számítások alapján azt lehetett feltételezni, hogy amennyiben valaki kizárólag katás vállalkozói jövedelemmel rendelkezik élete során, akkor mai értéken kb. 42 000 forint havi nyugdíjra lesz jogosult. A mostani trendek fennmaradása esetén azonban még kedvezőtlenebb is lehet a helyzet. Ha a jövőben nem történik érdemi változás, akkor a katások örülhetnek, ha az állami nyugdíjuk eléri majd a havi 40 000 forintot. Összehasonlításképpen: aki egész életében a minimálbért kereste, ő mai értéken nagyságrendileg 100 000 forintos havi nyugdíjra számíthat majd.