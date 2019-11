A kínaiak miatt nőtt a magyar infláció?

A várt mértéknél jobban nőtt itthon a fogyasztói árindex, ráadásul az MNB által figyelt maginfláció elérte a 4 százalékos szintet. A növekvő inflációt az erősen munkaigényes szolgáltatások és a sertéshúsok árának emelkedésével lehet megmagyarázni. Az utóbbi hátterében pedig az áll, hogy Kínában, amely a világ legnagyobb sertéshús fogyasztó országa óriási veszteségeket szenvedett el. A sertéspestis ugyanis elérte az ottani házisertés állományt, emiatt egyes becslések szerint az állatok egyharmadát, mások szerint viszont akár a kétharmadát is ki kellett irtani. A sertésállomány leölése viszont komoly hiányt generált, ami értelemszerűen megdobta a hús árát, mondta el kollégánk, Király Béla a Trend FM Reggeli monitor című műsorában.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy rövid távon aligha fog megoldódni a sertéshús hiányának kérdése, így a következő időszakban akár még tovább is emelkedhetnek az árak. A magyarországi viszonyok között azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a betegség a régióban is felütötte a fejét, és Ukrajnában és Romániában is regisztráltak ilyen eseteket. Emiatt ott is az állomány egy részének leölésével válaszoltak. A régiós hiány miatt viszont Magyarországról is felvásárolják az ottani vágóhidak az alapanyagot. Itthon sem megnyugtató egyébként a helyzet, hiszen az elmúlt hetekben a főváros környékén találtak beteg vaddisznókat, de a háziállatokat egyelőre nem érintette a kór. Ugyanakkor megelőzési céllal itthon is voltak olyan gazdaságok, ahol leölték a sertéseket, ami szintén a hiányt erősítette.

Hosszú távon megoldást jelenthetnek az úgynevezett műhúsok, ám ezek széles körű elterjedésére még várni kell. A befektetők mindenesetre komoly fantáziát látnak az ilyen termékeket előállító cégekben, erre példa az amerikai tőzsdére is bevezetett Beyond Meat, amely a nyári 25 dolláros kibocsátási árat követően 240 dollárig száguldott fel. Más kérdés, hogy a befektetők miután realizálták, hogy a teljes műhúspiac sokszorosára értékelték az egyébként piaci piaci részesedéssel rendelkező céget kijózanodtak, és manapság 80 dollár körül forog a cég papírja.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg