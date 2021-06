A Költségvetési Tanács a kritikák ellenére rábólintott a 2022-es büdzsére

A tanács, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint megállapította: az egyes kiadási előirányzatok növelését más kiadási előirányzatok csökkentése és bevételi előirányzatok növelése teljes mértékben ellensúlyozza. A KT által korábban véleményezett tervezethez képest az indítványozott módosítások az Országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat bevételi és kiadási főösszegét egyaránt 99 milliárd forinttal növelték - írták.

A Költségvetési Tanács tagjai: Matolcsy György, Kovács Árpád elnök és Domokos László (MTI fotó) A Költségvetési Tanács tagjai: Matolcsy György, Kovács Árpád elnök és Domokos László (MTI fotó)

A jövő év december végére tervezett államadósság-mutató mértékét a KT megalapozottnak tartja, azt a Stabilitási törvény rendelkezései szerint állapították meg - olvasható a határozatban. Ebben arra is kitérnek: a 2022. év végére számított államadósság-mutató értéke 0,6 százalékponttal kisebb a 2021. év végére várt mutató értékénél, így az Alaptörvény követelménye is teljesül.

A KT felhívta a figyelmet ugyanakkor korábban közzétett véleményére, miszerint a 2022-es tervezetben szereplő 5,9 százalékos hiányt magasnak ítélik meg. A várhatóan gyors gazdasági helyreállás a 2022. évi hiány markánsabb csökkenésének is megfelelő alapot ad - jelezték újra. Azt is hozzátették, hogy a 2021-ben megkezdődő gazdasági helyreállítás az adósságmutató esetében is a tervezett mérséklésnél nagyobb mértékű csökkenést tesz lehetővé.

Arra is kitértek: a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok mértéke a törvényjavaslatban mindössze a GDP 0,4 százaléka, ami elmarad a 2021-re tervezett alacsony szinttől, a GDP 0,5 százalékától is. Továbbá a törvényjavaslat magas, az ismert hazai és nemzetközi előrejelzések sávjának felső határához közeli, 5,2 százalékos gazdasági növekedéssel számol. A KT határozatának meghozatala során az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank értékelésére épített.