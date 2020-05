A kormány azt tanácsolja a bajban lévő katás vállalkozóknak, hogy függesszék fel a tevékenységüket

Így viszont elbukják a tb-jogviszonyt is, szemben azokkal, akiket rendeleti úton mentesítettek az adófizetés alól.

Egy lényeges különbség azonban kimaradt a minisztériumi tájékoztatásból: míg a veszélyhelyzetre tekintettel hozott döntés a katás vállalkozások adófizetési kötelezettségének felfüggesztéséről nem érinti a vállalkozások tb-jogviszonyát, addig a nem e szabály szerinti esetekben a tevékenység szüneteltetésének időszaka alatt a tb-jogviszony is szünetel. Nekik havonta 7710 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük. Vagyis a kimaradók hátrányos helyzetbe kerülnek azokhoz képest, akikre vonatkozik a kormány rendelete. A katások száma egyébként megközelíti a 400 ezret.

Amennyiben pedig a kisadózónak van az adott hónapban bevétele, de az Európai Unió legalacsonyabb, vállalkozásokat terhelő közterhét (havi 50 ezer forintot alapesetben - a szerk.) sem tudja megfizetni, fizetéskönnyítési kérelemmel fordulhat az adóhivatalhoz, sőt, élhet a speciális fizetéskönnyítési lehetőséggel is - teszi hozzá a miniszterhelyettes.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!