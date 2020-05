A kormány logikája alapján Novák Katalin eldöntött dolgot kérdez

A mérleg másik serpenyőjében ugyanakkor ott lehet az, hogy sok család mondott le a közös nyaralásról, így elképzelhető, hogy ők legalább a gyereküknek próbálnak valami nyári élményt biztosítani. Arról nem is beszélve, hogy a „karantén fáradság” miatt nagyon sok szülő szeretne „levegőt venni” és töltene el szívesen egy pár gyerekmentes napot.

Annak érdekében, hogy ne növeljék az egészségügyi kockázatokat a veszélyeztetettek körében, és az újra induló gazdaságban munkaerőhiány se alakuljon ki, a gyerekekről gondoskodni kell valakinek, erre pedig a nyári táborok tökéletes megoldást nyújthatnak. Plusz a gyerekekre felügyelők számára is munkalehetőség nyílna, így egy csapásra több legyet is üthetne a kormány a táborok engedélyezésével.

A rendre hangsúlyozott munka alapú társadalomképet a táborok megtartása segítheti több okból is. Egyrészt a leállások miatt nagyon sok embert küldtek szabadságra a cégek, arról nem beszélve, hogy az iskolák fizikai bezárása is sok energiát követelt a szülőktől . Emiatt nagyon sok embernek fogyott el, vagy csökkent erősen a még kivehető szabadnap-kerete. A mostani helyzetben nem lenne túl bölcs dolog a nagyszülőkre rászabadítani a gyerekeket, hiszen az könnyen a járvány második körét hozhatná el.

A családi és ifjúságügyi államtitkár, Novák Katalin szavazást is indított a Facebook-oldalán. A kora délután záródó voksolás során arra válaszolhatnak az emberek, hogy idén nyáron legyenek nyári táborok? Novák Katalin azt írja, a legtöbb családban téma, hogy a gyerekek mehetnek-e majd nyári táborokba.

