A kormány miatt lesz fekete karácsonya magyarok millióinak?

Az okokról, mindennek a forintárfolyamra, valamint a makrogazdasági adatokra gyakorolt hatásáról folytatott beszélgetést most itt meg-, illetve visszahallgathatja:

Erre is válaszolt a Trend FM hétfő délelőtti műsorában lapunk főszerkesztője, Csabai Károly. Annak apropóján, hogy az Mfor, illetve laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár árkosarai egyaránt azt mutatták ki, hogy az idei ünnepekre való nagybevásárlás többe kerül majd, mint a tavalyi. Pedig elvileg csökken az infláció, annak éves szintje októberben 3,2 százalék lett, s bár a Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel novemberre bizonyosan magasabb értékkel rukkol elő, az is 4 százalék alatt maradhat.

