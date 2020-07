A kormány úgy döntött, meghosszabbítja a budai fonódó villamos vonalát

A Kopaszi-gátig, vagy ha úgy nézzük, a szép hátszéllel épülő BudaPartig viszik el a fonódó villamost - az állam el is kezdi a tervezést.

Gulyás Gergely és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter emellett a miniszterelnök utasítása alapján megvizsgálják, hogy a 2021-2027 közötti uniós költségvetésből is meg lehet-e valósítani a budai fonódó villamos meghosszabbítását.

Gulyás Gergelynek most be kell szereznie (térítésmentesen) az eddig elkészült terveket és dokumentációt Karácsony Gergely főpolgármestertől, Varga Mihály pénzügyminiszternek pedig elő kell teremtenie 355 millió 777 ezer 800 forintot a projektre.

Ezzel gyakorlatilag a Kopaszi-gátig vinnék el a budai fonódót - ahol egyébként a NER-hez köthető legnagyobb modern lakótelep és irodanegyed, a BudaPart is épül.

