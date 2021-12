A magyarok közel sem repesnek annyira az idei évtől, mint Orbán Viktor

Csak minden negyedik felnőtt érezte úgy, hogy boldog és sikeres volt a 2021-es éve - derül ki az Ipsos legfrissebb felméréséből, melyből kiderül, hogy erőteljesen megoszlanak a vélemények Magyarország elmúlt évéről, de összességében elmondható, hogy kisebbségben vannak azok, akik számára boldog volt 2021, amely eredmények összhangban vannak a nemzetközi What Worries the World kutatás legfrissebb értékeivel is.

39 százaléknak nehéz éve volt. Forrás: Ipsos 39 százaléknak nehéz éve volt. Forrás: Ipsos

A 40 év alattiak harmada nyilatkozott úgy, hogy boldog és sikeres év van mögötte, míg az életkor növekedésével egyre negatívabb kép rajzolódik ki: a 60 év feletti lakosság 78 százaléka már egy nehéz időszakról számolt be. Általánosságban kijelenthető, hogy a férfiak optimistábban látják az elmúlt évet, mint a nők (32 százalék vs. 20 százalék).

A felmérésből az is kiderül, hogy a fiatalság mellett a nők, valamint a rossz anyagi helyzetűek és az alacsony végzettségűek tekintenek különösen pozitívan 2022-re (körükben 61-72 százalék könnyű/könnyebb évet vár, míg a sokasági átlag 56 százalék).

2021-ben a lakosság 17 százaléka vette kezébe sorsa irányítását, vagy váltott kényszerből munkahelyet 2021-ben, és minden negyedik magyar (24 százalék) tervez más állást az újévben. A fiatal felnőttek rugalmasabbnak bizonyulnak, az 55 százalékos sokasági átlaghoz képest csak 37 százalék nem váltott és nem is tervez váltani. Idén minden negyedik 30 év alatti lakos került új munkahelyre, és ötből kettő tervez 2022-ben máshol szerencsét próbálni. Legnagyobb arányban a szakmunkás végzettségűek és az észak-alföldi lakosok (23-23 százalék) mentek át más munkaadóhoz 2021-ben, míg a jövő évben főként a legfeljebb 8 általánossal rendelkezők és a Dél-Alföldön élők (38 és 33 százalék) terveznek váltani.

A felmérés szerint tehát a felnőttek nem osztották Orbán Viktornak a keddi Kormányinfón megosztott optimizmusát.