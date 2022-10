Egy új állandó tartalommal örvendeztetjük meg olvasóinkat. A hírözönből ezentúl igyekszünk kiválasztani egy-egy olyan adatot, számot, vagy adott esetben egy grafikont, ami - annak aktualitása vagy és fontossága miatt - különös jelentőséggel bír.

Ezúttal

a nap száma 212,4 milliárd forint,

vagyis egészen pontosan 212 430 700 000 forint. Annak ellenére, hogy a költségvetés finoman szólva is kifeszített, a jelek szerint van honnan "elvenni", helyesebben átcsoportosítani. Orbán Viktor egyetlen aláírással ugyanis ekkora összeget mozgatott meg a büdzsében éjszaka.

És, hogy mikre ment a pénz? Nem viccelünk, de kapott a Nemzeti Sportközpontok, támogatást kaptak a kiemelt sportegyesületek, pénzt adott a kormány kulturális beruházásokra és beruházás ösztönzésre is. Emellett hatalmas pénzt pakoltak át a "rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadásokra" is - jelentsen ez bármit is.