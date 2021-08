A NAV is beszállt az építőipari razziákba

Az elmúlt hetekben szigorú ellenőrző kampányt indított az építőipari cégeknél a Gazdasági Versenyhivatal és a fogyasztóvédelmi jogosítványokkal is felruházott kormányhivatalok. Most kiderült, hogy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal már február óta vizsgálódik. Eddig a több mint kétezer építőipari ellenőrzésből 550 esetben talált jogsértést az adóhivatal - közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkár. Hangsúlyozta: a szabályos foglalkoztatás az államkassza mellett elsősorban a munkavállaló érdeke, ezért is ellenőrzi ezt kiemelten az adóhivatal.

Beszámolójából kiderült, hogy az építkezéseken más ágazatokkal összehasonlítva a feketén foglalkoztatottak aránya igen magas, ezt igazolja az építőipari ellenőrzések idei mérlege is, amely szerint csaknem 160 munkavállalót jelentettek be késedelmesen, 850 alkalmazottat pedig illegálisan, bejelentés és így mindenféle biztosítás nélkül dolgoztattak.

A munkavállalók részéről is egyre erősebb az igény a szabályos foglalkoztatásra - nyomatékosította az államtitkár. Hozzátette, hogy az adóhivatali tapasztalatok szerint több munkavállaló csak az ellenőrzés során szembesült azzal, hogy a cég nem szabályszerűen alkalmazza, ugyanis "elfelejtette" bejelenteni.

Szerinte a járvány miatt most különösen fontos az adóelkerülés visszaszorítása, hiszen az adócsökkentések fedezetét ezek a pluszbevételek biztosíthatják. Úgy látja, hogy a gazdaságfehérítő bizottságban végzett munka most is kifizetődő lehet, 2013 és 2019 között ugyanis kétezer milliárd forintot már beszedett az állam a korábban a feketegazdaságban tevékenykedő szereplőktől.

A Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság 2021 februárjában alakult, munkájában főként a Pénzügyminisztérium és az adóhivatal szakemberei vesznek részt. Feladatuk olyan javaslatok kidolgozása, amelyekkel csökkenthető az adóelkerülés, így a testület célja többek között a feketefoglalkoztatás visszaszorítása, a cégtemetők felszámolása, a modern, elektronikus fizetési módszerek elterjesztése és az, hogy megálljt parancsoljanak a számla nélküli munkavégzésnek az építőiparban és a gépjármű-javításnál - emlékeztetett a politikus.