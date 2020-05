A parlament lajstromba vette a 2021-es költségvetést

A bizonytalanságot jelzi, hogy a kormány egy héttel többet ült az előterjesztésen, mint tervezte (az eredeti ütemezés szerint előző kedden kellett volna benyújtjania a parlamentnek), és egy Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter jelentette be érdeklődésünkre , hogy nincs egyetértés a miniszterek között a GDP idei alakulásáról (amiből kiindulva lehet meghatározni a jövő évi növekedési ütemet, ezzel együtt a költségvetést). Több miniszter inkább a Magyar Nemzeti Bank 2-3 százalékos növekedési előrejelzését fogadja el, s nem a Pénzügyminisztérium 3 százalékos visszaesését.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Arra is rámutattunk , hogy bár a parlament évek óta nyár elején fogadja el a következő évi büdzsét, jelen helyzetben különösen nagy a bizonytalanság az idei és jövő évi makrogazdasági kilátásokat illetően, ezért nagy a valószínűsége, hogy nem lesznek tarthatók a számok. Erre nyugodtabb években is volt példa.

Lapunk több cikkben foglalkozott az előterjesztéssel, bemutattuk a főszámokat , a Költségvetési Tanács jelentése alapján, megírtuk, hogy mekkora inflációval, ezzel összefüggésben pedig nyugdíjemeléssel számolhat a kormány, valamint arra is felhívtuk a figyelmet, hogy az adóbevételi számok alapján mégsem várható nagy átalakítás a kisadózó vállalkozások tételes adójában, holott erről volt szó a járványhelyzet előtt.

Közben a parlament már lajstromba is vette a javaslatot a benyújtott dokumentumok között, T/10710-es számon. A költségvetést azonban csak holnap töltik fel.

A sajtó munkatársai a járványhelyzetre tekintettel nem lehetnek jelen a 10 órakor kezdődő eseményen, amit azonban élőben fognak közvetíteni, és az írásban feltett kérdésekre is válaszokat kaphat a média.

Holnap nyújtja be a kormány a 2021-es költségvetési törvényjavaslatot a parlamentnek, a ceremónián Varga Mihály pénzügyminiszter és Kövér László házelnök vesz részt.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!