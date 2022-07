A régió leginkább dráguló sörét isszák a magyarok

Legutóbbi cikkünkben tíz alapélelmiszer árának alakulását vizsgáltuk meg, és elkeserítő hazai viszonyokkal szembesültünk, hiszen például a magyarok kenyerének drágulása európai szinten is kiemelkedő, de a sajtok terén sem állunk túl fényesen.

Kapcsolódó cikk Egész Európa egyik legdurvábban dráguló kenyerét eszik a magyarok De hol drágul a legkevésbé a bevásárlás? Szpoiler: nem Magyarországon.

Idehaza a szeszes italok és a dohánytermékek termékkategóriája visszafogottabb áremelkedésről árulkodik (a borok és a sörök átlagosan 7-8 százalékkal, míg a dohánytermékek nagyjából 5 százalékkal drágultak májusban), kíváncsiak voltunk arra, hogy áll Magyarország a nemzetközi színtéren. Már csak azért is, mert ezen termékek esetében a jövedéki adó alakításába az uniónak is van beleszólása.

Cigaretta

Lassulni látszik a cigaretta drágulásának üteme Magyarországon az Eurostat adatai szerint, a legfrissebben elérhető, májusi adatok szerint a hónapban 4,9 százalékkal fizettünk többet ezekért a termékekért, mint egy évvel korábban. Arról ugyanakkor szó sincsen, hogy az elmúlt hónapokban nem érzékelhettek volna drágulást a dohányosok: még idén februárban is átlagosan 10 százalékkal került többe egy doboz cigaretta, mint 2021 azonos időszakában. A régióban egyébként májusban Romániában drágult a leginkább a cigaretta, 7,3 százalékkal, míg a legkisebb áremelkedéssel, 2,5 százalékkal a lengyel cigizők szembesültek.

Fogyasztási dohány

Hasonló tendencia figyelhető meg a fogyasztási dohány esetében is, mint a cigarettánál, hiszen februárban is 9,9 százalékkal fizettek többet a dohányosok a termékcsoportért, mint a korábbi évben, májusban viszont csak 5,3 százalékkal. A régióban májusban a cseh dohányosok szembesültek a legnagyobb arányú drágulással, mintegy 8,4 százalék értékben, míg a legkevésbé aránylag Lengyelországban emelkedtek az árak, 2,7 százalékkal.

Rajta tartja a szemét az EU a dohánykérdésen

A dohánytermékek árának kérdése azonban a nem túl távoli jövőben (értsd: néhány hónapon belül) előkerülhet ismételten, hiszen az Európai Bizottság jelenleg dolgozik a termékcsoport európai adóztatásának (és így nagyrészt árképzésének) kereteit meghatározó irányelv felülvizsgálatán, a vonatkozó javaslat 2022 utolsó negyedévére várható.

Kapcsolódó cikk Tovább drágul a cigaretta? Meddig lehet emelni a dohánytermékek adóját? A termékkör adóztatása most ismét az Európai Bizottság előtt van, ám koránt sem biztos, hogy a tovább adóemeléssel célt érnének a döntéshozók.

Az azonban, hogy az EU javasol-e további jövedéki adóemelést, egyelőre kétséges, hiszen az egyre brutálisabb szintekre érő infláció miatt egyébként is feljebb kúszik majd ezen termékek ára is, ezt egy további adóemelés pedig még feljebb srófolná, ami sok fogyasztót a feketepiac felé fordítana – a KPMG nemrégiben készült tanulmánya is ezt támasztja alá, eszerint a dohánytermékek túlzott áremelése az illegális kereskedelem növekedéshez vezet.

Bor

Míg tavaly nyáron csak egészen minimális drágulást tapasztalhattunk a borok átlagárában, ez idén megfordulni látszik, és májusban már átlagosan 7,3 százalékkal fizettünk többet egy üveg borért, mint egy évvel korábban – a régióban egyedül Romániában drágultak ennél jobban a borok májusban, 8,1 százalékkal. Aránylag a legkisebb áremelkedéssel a csehek találkoztak, itt 2,1 százalékkal drágultak a borok.

Sör

Csakúgy, mint a borok esetében, sörből is igen sok féle létezik, az Eurostat adatközlése azonban egy egységként kezeli az összes sörfajtát – a rajongóktól ezúton is elnézést kérünk. Ha az elmúlt hónapokban azt tapasztalta a boltokban járva, hogy drágult a sör, nem tévedett: májusban 8,2 százalékkal került többe az ital, mint egy évvel korábban, ezzel pedig Magyarország a régiós szégyenpadra jutott, hiszen sem a V4-ek más országaiban, sem Romániában nem emelkedett ennyire a sör ára. A legjobban a szlovák sörivók jártak, hiszen itt 2,7 százalékkal drágult csak a termék 2021 májusához képest.

A jövedéki adóemelés is eléri a söripart

A 444 szemlézte Kántor Sándor, Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatójának a Portfolio heti podcastjében adott nyilatkozatát; a szakember itt arról beszélt, hogy a energiaválság és az ukrán háború után július elsejétől jövedéki adóemelés is sújtja a söripart, ami további áremelkedést fog okozni, de jó eséllyel nem haladja meg az élelmiszerek piacán tapasztalt átlagos drágulást. Az alapanyag- és csomagolóanyag-ellátásban is nehézségekkel küzdő söripart is sújtják a kormány által kivetett ágazati különadók, a jövedéki adó mértéke 1620 forintról 1800-ra emelkedett per hektoliter per tényleges alkoholtartalom fok, ami bizonyosan megjelenik majd a bolti árakban is – tette hozzá a portál.

Ha a 18 éven felülieknek szóló termékekről van szó, már nem olyan kiemelkedő a magyar infláció

Jól látható, hogy a most vizsgált kényelmi termékeknél egyelőre szó sincs hasonló elszálló árakról, mint az alapélelmiszerek esetében, kérdés, mennyire örülhetünk annak, hogy Magyarországon jelenleg kevésbé emelkedik a dohánytermékek és az alkohol ára, mint amennyivel mondjuk megdrágultak egy szendvics összetevői.