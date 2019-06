A Rogánt is reptető cég vitte Kövért Rómába Salvinihez

Egy szokatlan tétel tűnt fel a parlament nyilvános szerződéslistájában: 2019. március 23-án az Országgyűlés Hivatala repülőgép bérlésére kötött szerződést a Fly-Coop Kft.-vel. A nyilvános információk alapján a repülőt április 2.-a és 4.-e közötti időszakra bérelték, melyért 6,8 millió forintot fizetett ki az Országgyűlés.

Az Országgyűlés Hivatala az említett szerződés alapján a Kövér László vezette országgyűlési küldöttség római útjára bérelte a repülőgépet. Házelnök úr nyolcfős delegáció élén 2019. április 2-4 között tett hivatalos kétoldalú látogatást Rómában az olasz parlament szenátusa elnökének meghívására. Az országgyűlési küldöttség tagjaként házelnök urat elkísérte Hiller István, az Országgyűlés alelnöke, a magyar-olasz baráti tagozat elnöke és Selmeczi Gabriella képviselő, a magyar-olasz baráti tagozat tagja - válaszolta megkeresésünkre az országgyűlés hivatala.

Fotó: NOL.hu Fotó: NOL.hu

Kövér ekkor mások mellett Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel, a Liga vezetőjével is tárgyalt. A házelnök a látogatás után azt mondta: az egyik kérdés, amely összeköti őket Salviniékkal, az a tömeges illegális migráció megítélése és Európa jövőjének megítélése abból a szempontból, hogy azt a családok támogatására vagy a bevándoroltatásra, a népességcserére akarják bízni. Egyben személyesen is gratulált Salvininek a választási sikerhez és ahhoz a teljesítményhez is, mellyel sikerült az illegális migrációt megállítaniuk Olaszország partjainál.

A Fly-Coop Kft. egyébként nem ismeretlen az állami vezetők körében, ez az a társaság ugyanis, mely amellett, hogy még a budaörsi repülőtér üzemeltetője, Rogán Antalnak köszönhetően került 2016 őszén a köztudatba. Szabó Zsófi műsorvezető, celeb vidéki esküvőjére ugyanis egy HA-FLY felségjelzésű, Bell 206-os típusú helikopterrel utaztak Rogánék.

Az utazás a nyilatkozatok alapján azonban sokkal inkább volt köszönhető Rogán feleségének, mint magának a miniszterelnök kabinetfőnökének. A cég ugyanis azt mondta a sztorit elsőként lehozó Népszabadságnak, hogy ők ajánlották fel Cecíliának, hogy visszahozzák őket az esküvő helyszínéről, Mándokról, hogy ne kelljen a kisfiukkal éjszaka utazniuk. A Fly-Coop a Nakama & Partners ügyfele, amelynek Rogán Cecília az egyik tulajdonosa, a két cég pedig az út költségeit elbarterezte egymással.

A Fly-Coop zsíros szerződést kötött 2018-ban az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (ÁEEK) is a Népszava cikke szerint. A kontraktus értelmében évi 300 millió forintot kap a társaság akkor is, ha nem szállnak fel a repülőtérről. Az Országos Vérellátó Szolgálatnak állnak rendelkezésre, amiért havi 25 millió forint kaptak rendelkezésre állási díjként.