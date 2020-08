A román gazdaság is jobban teljesített a magyarnál

A román gazdaság is jobban teljesített a magyarnál a második negyedévben: csak 10,5 százalékkal csökkentek a keleti szomszédaink, míg Magyarország 13,6 százalékos visszaesést produkált.

Tavaly a román gazdaság 4,1 százalékkal, 2018-ban 4,4 százalékkal nőtt. A román kormány eredetileg az idén is 4,1 százalékos gazdasági növekedést tervezett, de a koronavírus-járvány miatt kénytelen volt felülvizsgálni várakozásait, így mostanig 1,9 százalékos GDP-csökkenésre számított idénre. A kormány alárendeltségébe tartozó gazdasági előrejelző bizottság legújabb becslése szerint azonban a román gazdaság 3,8 százalékkal fog csökkenni 2020-ban, ami még mindig derűlátóbb becslés, mint a Nemzetközi Valutaalap 5 százalékos, az Európai Bizottság 6 százalékos gazdasági visszaesésre vonatkozó prognózisa.

Az első negyedév végén a román gazdaság teljesítménye még váratlanul jó volt, akkor a nyers adatok szerint 2,4 százalékkal, a szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint 2,7 százalékkal nőtt a GDP a tavalyi azonos időszakhoz mérten. A tavalyi negyedik negyedéves adathoz mérten is még 0,3 százalékos növekedést jegyeztek az idei első három hónapban. A koronavírus-járvány következtében bevezetett korlátozó intézkedések azonban visszavetették a gazdaságot.

