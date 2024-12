A rubelválság még nem fenyegeti Putyin hatalmát

Az alapélelmiszerek erőteljes drágulása az átlagpolgárok számára is érzékelhető, akik ezen túl időnként áruhiánnyal kell, hogy szembenézzenek. Tavaly a tojás tűnt el az üzletek polcairól, idén pedig a vajhoz nehéz hozzájutni. Mindez azonban az orosz vezetést nem aggasztja, teljesen átálltak hadigazdaságra. A háborúra és a biztonságra fordított kiadások nyomasztó arányt tesznek ki idén is a költségvetésben, ez pedig jövőre tovább növekszik, hiszen 2025-ben az összes szövetségi költségvetési kiadás 41 százaléka megy el erre.

2022 tavasza óta a gazdasági statisztikák kevésbé megbízhatóak, de az infláció megugrását ezek is jelzik. Ugyanakkor a hivatalos adatok szerinti éves 8,5 százaléknál a szakértők szerint jóval nagyobb lehet valójában a pénzromlás üteme. Ezt valószínűsíti az orosz jegybank által alkalmazott 21 százalékos alapkamat is, ami decemberben várhatóan tovább fog emelkedni.

Egyetlen nap alatt 10 százalékot gyengült a dollárral szemben az orosz rubel a múlt héten, részben a Gazprombank ellen hozott újabb amerikai szankció miatt. Ez tovább gyengítheti az orosz gazdaság helyzetét, amelyet a háború irdatlan költségei immár közel három éve nyomasztanak. Pedig az energiahordozók exportja az ukrajnai háború kitörése előtt is kulcsfontosságú volt Moszkva számára –mondta el kollégánk, Király Béla a Trend FM reggeli műsorában.

Az orosz gazdaság nehézségeire hívta fel a figyelmet a rubel múlt heti zuhanása – többek között erről is beszélt kollégánk, Király Béla, a Trend FM reggeli műsorában. Ugyanakkor a problémák még nem olyan súlyosak, amely Putyin háborús törekvéseit meghiúsíthatnák.

