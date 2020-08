A sportklubok TAO-kalapozását nem akasztotta meg a koronavírus-járvány

Soha nem látott módon és mértékben bolygatta meg az élet minden területét idén a koronavírus-járvány, ám van egy szegmens, ahol látszólag minden rendben zajlott. Vagy, ha voltak is nehézségek, azok nem igazán mutatkoznak meg a számokon, amelyeket összegyűjtöttünk a sportági szakszövetségek oldaláról. Ez pedig a sportfejlesztési álmok és a hozzájuk szükséges támogatás beszerzése.

Igaz, a kormány a sport területét sem hagyta figyelmen kívül, amikor gazdaságmentő intézkedéseket kellett hozni, melyekkel a járvány negatív gazdasági hatásait igyekezett ellensúlyozni. Mint arról mi is beszámoltunk, az Orbán-kormány engedélyezte, hogy az eddigi (30-70 százalékos támogatási mértékű) szabályokkal ellentétben sportcélú ingatlanberuházással és üzemeltetéssel, az utánpótlás-neveléssel, versenyeztetéssel, személyi jellegű ráfordításokkal, képzési feladatokkal összefüggő költségek 100 százalékát finanszírozzák TAO-támogatásból.

Szintén a TAO-támogatásokat érintő módosítás volt, hogy miközben a közös teherviselés jegyében extraadót vetett ki a kormány a bankokra, annak felét már előre felpántlikázta. A pénzintézeteknek lehetőségük volt, hogy a fizetendő extrasarc felével TAO-címén a választott sportszervezet sportfejlesztési programját támogassák.

Ilyen előzmények ismeretében nem is annyira meglepő, hogy összességében a sportszervezetek TAO-gyűjtési folyamatában nem látszódik túl nagy megakadás. Bár még nem minden egyesület sportfejlesztési programját bírálhatták el a sportági szakszövetségek, gyűjtésünk alapján

az igényelt és jóváhagyott TAO 42,5 százalékát sikerült már összekalapozniuk. 62,7 milliárd forintból 26,7 milliárdot.

(szerk.: a jégkorong szövetség honlapján részletesebb, csapatokra és egyesületekre lebontott adatokat nem találtunk, így e sportág ezúttal nem szerepel az összesítésünkben.)

Ez egyáltalán nem nevezhető rossz aránynak, tekintve, hogy a friss programokat csak most tavasszal állították össze, a TAO lehívására pedig még bőségesen van idejük. Arról nem is beszélve, hogy adott esetben lehetőség van a programok meghosszabbítására is. A koronavírus-járvány miatt ráadásul a hosszabbítás határidejét is kitolta a kormány.

Arányaiban a legjobban a kosárlabdások állnak, hiszen a klubok és egyesületek által 2020/2021-es szezonban igényelt 10,1 milliárd forintnak több mint fele, 56,33 százaléka már az érintettekeknél pihen. Nagyjából egyformán áll a kézilabda és a röplabda is, igaz, utóbbi területen töredékannyi TAO-t terveznek felhasználni, mint a kézilabdában. A röplabdások az igényelt 5,88 milliárd forintnak 45,4 százalékát hívták már le, a kézilabdások pedig 20,25 milliárd értékben hajtanának végre sportfejlesztési programokat, melynek 45,6 százalékát sikerült összegyűjteni.

A leggyengébben ebből a szempontból a vízilabda áll, eddig 7,9 milliárdnyi TAO-t hagyott jóvá a szövetség az érintett egyesületeknek, amiből csupán 2,47 milliárdnyit, vagyis 31,26 százalékot sikerült lehívni. Ennél csak egy hajszállal magasabb a lehívási arány a foci területén. Itt idén 18,626 milliárdot igényeltek a csapatok, aminek 35,4 százalékát, 6,6 milliárdot tudtak összekalapozni a cégektől.

Kik az idei rekorderek?

Mivel egyelőre nem teljes az elfogadott sportprogramok listája - ezt jól alátámasztja az a tény, hogy még a felcsúti fociakadémiára vonatkozóan sem ismert az igényelt támogatás mértéke -, a mostani rekorder összeállítás nagyban változhat még az előttünk álló hónapokban.

Kezdjük is akkor a focival, ha már megemlítettük Felcsútot. A Magyar Labdarúgó Szövetség adatai arra engednek következtetni, hogy az igazán nagy értékű programok még nem kerültek fel a sportfeljlesztési programok listájára. Jelenlegi állás szerint egyébként a Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány igényelte a legtöbb támogatást, 165,5 millió forintot, amiből 11,2 milliót már le is hívott. A honlapjukon közzétett program szerint a pénz döntő részéből, 133 millió forintból az utánpótlás-nevelés terén felmerülő kiadásokat fedeznék. 26,6 milliót pedig tárgyi eszközökre költenének el.

A kézilabda területén ennél költségesebb tervek is akadnak már. A Pick Kézilabda Zrt. 311,7 millió forintos sportfejlesztési programot állított össze, amiből 47,2 milliót már le is hívtak. Ettől nem sokkal marad le a Dunakanyar Kézilabda Akadémia Közalapítvány és a Budakalász Kézilabda Zrt. Előbbi 278, utóbbi 272 millió forint TAO-t költene el a mostani szezonban.

Még ezeknél is többet szakítana egy kosárlabda egyesület. Az Atomerőmű SE ugyanis 617,9 millió forintos fejlesztési programot állított össze. Ráadásul a TAO-gyűjtésben is remekül állnak, hiszen a megítélt támogatásból még 553 millió forintnyit sikerült összegyűjteniük. Ám, hogy ezt az összeget mire költenék el, arról nincs elérhető információ. A honlapjukon ugyanis még nem tették közzé az elfogadott sportfejlesztési progamot és a jóváhagyó határozatot.

A röplabda területén az idei rekorder címre jelen állás szerint az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány pályázatáé. Ezúttal 204 millió forintot hívhatna le, ám eddig egyetlen forintot nem sikerült még nekik.

A végül pedig, de nem utolsósorban, a cikkünk írásakor nyilvános adatok alapján a legtöbb TAO-támogatást a Zempléni Vízilabda Klub költhetné el. Ők majdnem egymilliárdos, pontosan 973,5 millió forintot fordítanának különböző TAO-val támogatható célokra. Ebből igaz, még csak 60,6 milliót sikerült lehívniuk. Hogy ennyi pénzből milyen projektet finanszíroznának, az egyelőre nem ismert, mivel sem a város, sem a klub honlapján nem található az idei sportfejlesztési program. Ismerve azonban az elmúlt évek gyakorlatát, hasonló nagyságrendű programok esetén rendre valamilyen ingatlanberuházást, -fejlesztést terveznek a sportszervezetek.