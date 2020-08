Megvan, hol épülhet a lórehabilitációs központ Kisvárdán?

Lassan már három éve annak, hogy még 2017 utolsó napjaiban a megszokott költségvetési osztogatás során 2,2 milliárd forintot pántlikázott fel a kormány, mellyel egy termálvizes lórehabilitációs központ megvalósulását fedeznék Kisvárdán. Az elképesztő ötlet okozta nagy meglepetés után sokáig teljes csend volt a projekt körül: szinte semmilyen részlet nem volt ismert a beruházást illetően, csak annyi, hogy a Magyar Lovassport Szövetség felel érte. Szűk másfél évvel később azonban elkerült a szövetségtől a projekt és egy magánalapítványhoz kötődő céget jelölt ki a kormány, mint a támogatás kedvezményezettje és ezáltal a projekt felelőse. Ez a Kárpát-medencei Lovas Akadémia Nonprofit Kft. volt, mellyel kapcsolatban már érdekes fejlemény volt, hogy a vonatkozó kormányrendelet megjelenése előtt alig egy évvel alapították. Tulajdonosa a Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, ügyvezetője pedig az alapítvány elnöke, Juhász Péter.

Bár első olvasatra ezek a nevek ismeretlennek tűnhetnek, a háttérben fideszes kapcsolódási pontok azonosíthatók. Juhász Péter például az ügyvezetője annak a szintén kisvárdai Futubit Kft.-nek, mely 2018. júliusáig Balogh Sándor (és Mager Andrea tárca nélküli miniszter) lánya, Balogh Szonja tulajdonában volt. De a hvg.hu cikke szerint Juhász a Magyar Afrika Társaságon keresztül is kapcsolatban van Balogh Sándorral (aki a G7 portréanyaga szerint Seszták Miklós helytartója, megoldóembere). Utóbbi a társaság elnöke, Juhász Péter pedig annak felügyelőbizottsági elnöke. És még egy adalék a kapcsolódáshoz: az Opten adatbázisa szerint a Kárpát-medencei Lovas Akadémia Kft. székhelye megegyezik Szeremley Csaba (egyéni vállalkozó) címével, aki a Magyar Afrika Társaság projektkoordinátora.

A kisvárdai stadion, futsal-csarnok (Fotó: Székely Sarolta/mfor.hu) A kisvárdai stadion, futsal-csarnok (Fotó: Székely Sarolta/mfor.hu)

Az már önmagában is meglepő fordulat volt a történetben, hogy ez a cég lett végül a 2,2 milliárdos állami támogatás kedvezményezettje. Ezzel ugyanis az addig még állami keretek között, állami támogatásból megvalósuló projektet gyakorlatilag egy olyan magánberuházássá minősítették, amihez nem kevés adófizetői pénzt ad a kormány. Nem véletlen, hogy a változtatás után parlamenti írásbeli kérdés formájában is érdeklődtek ennek okáról. Erre ugyan nem derült fény a válaszból, viszont az állami támogatásra irányuló kormányzati szándék oka legalább körvonalazódott.

Vadai Ágnes DK-s képviselő volt arra kíváncsi, miért kellett a 2,2 milliárd forint kedvezményezettjét a Magyar Lovassport Szövetség helyett a Kárpát-medencei Lovas Akadémia Nonprofit Kft.-re cserélni? Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára a következőt válaszolta:

"Mivel sem Közép-Európában, sem az egész kontinensen hasonló adottságokkal bíró létesítmény nem áll rendelkezésre, a lovascentrum számos más, magas lovaskultúrával rendelkező nemzet válogatottjait is hazánkba vonzhatja, hazai és nemzetközi versenyhelyszínként is funkcionálhat".

Röviden összefoglalva: mivel ilyen közel s távol nincs, talán sokakat idevonzhat egy ilyen létesítmény kis hazánkba. Annak ellenére azonban, hogy a kormány milyen potenciált lát a projektben, a mai napig nincs egy kapavágásnyi előrehaladás sem. Sőt, mintha ugyanaz a bizonytalanság és tétovázás folyna, mint eddig.

Rendkívüli ülésen, a koronavírus-járvány tombolása közepette módosítottak

A legfontosabb kérdés például a központ helyszíne. Nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a Kisvárdától mindössze 5 kilométerre lévő Döge lesz a lówellness otthona. A feltételezés egyáltalán nem volt alaptalan, mivel itt működik már egy lovascentrum, mely a Lázár Vilmossal is jó kapcsolatban lévő, egykori díjugrató, Bertók Viktor tulajdona. Az Ameko lovasklub ráadásul 2018 nyarán lefolytatott egy közbeszerzési eljárást a lovarda épületének továbbfejlesztésére. Emiatt sokan vélték úgy, hogy a lórehabilitációs központ a gyakorlatban nem új létesítmény lesz, hanem a közeli, már meglévő továbbfejlesztése. A beruházás értéke azonban elenyésző összeg volt az állami támogatáshoz mérten, mindössze nettó 48 millió forint. Igaz, még ez sem volt teljesen kizáró ok, hiszen semmi nem gátolja, hogy a lórehabilitációs központtá történő fejlesztést több szakaszban valósítsák meg. Ám úgy tudjuk - és minden jel arra is utal -, hogy egyáltalán nem erről lesz szó; teljesen új létesítmény lesz a lórehabilitációs központ.

Több forrásból származó egybehangzó információink alapján a termálvizes lórehabilitációs központ végső helyszíne Kisvárdán, a stadion szomszédságában lesz - dél-nyugatról észak-kelet felé haladva egyfajta kiterjesztéseként a strand-csúszdapark, mozipark, stadion és gigaparkoló szórakoztatónegyednek.

Az elhelyezkedés abból a szempontból kézenfekvő, hogy ha már termálvízre alapoznák a központot, akkor földrajzilag itt lehet a legközelebb hozzá. Az ugyanakkor már egy teljesen másik kérdés, hogy mennyire átgondolt a helyszínválasztás és milyen egyéb indokok támasztják alá a döntést. Hiszen ahogy arról több cikkben is beszámoltunk, a stadion és környezete egyfajta gigantikus szórakoztatónegyeddé kezd formálódni, ahol kikapcsolódni vágyó helyiek és remélhetőleg turisták is megfordulnak majd. És joggal vetődhet fel, hogy a lovasakadémia és lówellness-központ felől megfelelő széljárás esetén nem feltétlenül a legkellemesebb illatok terjedhetnek majd és fűszerezhetik meg a szurkolók vagy strandolók kikapcsolódását.

Úgy tudjuk, a végső döntés a koronavírus-járvány magyarországi berobbanásának időszakában született meg, egy március végi rendkívüli testületi ülésen. Információink szerint a polgármester, Leleszi Tibor március utolsó hetében - már a korlátozások idején - hívta össze a helyi képviselőket, ahol ismertették a legújabb elképzeléseket. Itt tárták a képviselők elé a javaslatot, hogy nem Dögén, hanem a városban, a stadion mellett fog felépülni a termálvizes lórehabilitációs központ. Ellenzéki képviselők részéről ugyan felmerültek olyan magától értetődő kérdések, mint például, hogy ez mennyiben módosítja a költségvetést, milyen forrást igényel a várostól, de érdemi választ nem kaptak.

A helyszínváltoztatással kapcsolatban megkerestük a Magyar Lovassport Szövetséget is, mint a sportágért felelős szakszövetséget, ám nekik nincs információjuk sem a projektről, sem annak alakulásáról.

"A kisvárdai lórehabilitáció központ felépítésére vonatkozóan a Magyar Lovassport Szövetségnek nincs információja. A beruházás megvalósítása a Szövetségtől függetlenül zajlik" - válaszolták.

Kérdéseinkkel megkerestük a kisvárdai önkormányzatot, valamint a Kárpát-medencei Lovas Akadémia Kft.-t is, ám egyik helyről sem érkezett válasz.

A cég számláján érintetlenül pihen az állami pénz

Időközben a Kárpát-medencei Lovas Akadémia Kft. is leadta 2019-es éves beszámolóját, melyből kiderül, hogy az év során a vonatkozó kormányhatározatnak megfelelően meg is kapta a 2,2 milliárd forintos támogatást a cég. Tavaly év végéig azonban a jelek szerint egy kapavágás sem történt, tehát ugyanúgy áll a lówellness-központ projektje, ahogyan eddig. A cég pedig gyakorlatilag alvócégként ül az állami milliárdokon. Mint az a kiegészítő mellékletből is kiderül, "a társaságnak a tárgyidőszakban nettó árbevétele nem keletkezett". Majd kicsit később hozzáteszik:

"A nonprofit társaság 2018. február 22-én lett bejegyezve, de tényleges, árbevételt képző gazdálkodási tevékenységét még nem kezdte meg. A tárgyidőszakban bevételei nem keletkeztek. (...) A társaság a tárgyidőszakban az Információs (sic!) és Technológiai Minisztérium, mint támogató által "Lovasakadémia és termálvizes lórehabilitációs központ kialakítása Kisvárdában (sic!)" tárgyú fejlesztésre 2,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült."

A pénz a bankszámlán pihen a mérleg szerint. És bár egyetlen forint árbevétel nem keletkezett, némi anyagjellegű ráfordítást elszámoltak, 384 ezer forint értékben. Ez egyben az elszámolt veszteséggel is megegyezik. A saját tőke ezzel 2,5 millió forintra apadt, mivel bevételt termelő tevékenység hiányában 2018-ban is 76 ezer forint mínusszal zárta az évet a Kft.