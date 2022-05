A taxisok sem ússzák meg az emelést

A 24.hu információ szerint a taxisok nem sokáig örülhettek a tarifaemelésnek, mivel több fővárosi taxitársaság az emelést követően már meg is növelte a tagdíj összegét, a többiek pedig tervezik az emelést. A portál szerint a Főtaxi közel havi 40 ezer forinttal emelte meg a tagdíjat, vagyis azt az összeget, amiért a sofőr az adott társaságnál dolgozhat – forrásaik arról számoltak be, hogy heti 9500 forinttal növelték ennek összegét.

Jön az áremelés a taxisoknál is. Fotó: Depositphotos Jön az áremelés a taxisoknál is. Fotó: Depositphotos

Információik szerint a City Taxinál ennél kisebb mértékű emelést vezettek be, itt havi 10 ezer forinttal nőtt a tagdíj, de a Boltnál is többet kell egyébként fizetniük a taxisoknak, miután ők százalékos rendszerben működnek. Egy, a 24.hu-nak nyilatkozó taxis arra is panaszkodott, hogy a használt autók árának növekedése szintén komoly gondot okoz a taxisoknak, miután 10 évnél öregebb autóval nem lehet dolgozni.

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke konkrét emelésekről nem tud, de információi szerint több társaság is tervezi a tagdíjak növelését. Hozzátette, ez szerinte érthető is. Pozitívumnak nevezte viszont, hogy az eltérő mértékű esetleges emelések következtében akár egy verseny is kialakulhat a piacon, ami nem feltétlenül tenne rosszat a taxisoknak.

(24.hu)