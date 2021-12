A tesztek harmada pozitív lett az elmúlt napon

Az Operatív Törzs tájékoztatása szerint 1370 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 246 689 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az alacsonyabb detektált esetszám összefüggésben lehet az elvégzett tesztek alacsony számával is. Mindössze 4556 mintavétel történt az elmúlt nap, ami azt jelenti, hogy azok harmada lett pozitív.

Elhunyt 151 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 894 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 091 017 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 116 778 főre csökkent. 4019 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 374-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 252 653 fő, közülük 5 968 354 fő már a második, 3 153 470 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérik az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Eddig 58 ezer 5-11 éves gyermeket regisztráltak a szülők oltásra, és 37 ezer gyermek már fel is vette azt. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással.

A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt: