A tiktok most egy kicsit más, jóval komolyabb

Az Ynsight Research csapata egy netnográfiai kutatás során a globális webtérben megjelenő az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos online megjelenéseket vizsgálta, arra fókuszálva, hogy a mostani elsősorban közösségi médiában zajló kommunikáció miben különbözik a korábbi konfliktusok online megjelenésétől.

A kutatás legfontosabb megállapításai szerint a háborúval kapcsolatosan rekord mennyiségű online diskurzust regisztráltak, mintegy 150,4 millió megjelenést és ehhez kapcsolódó ezerszeres interakciót vizsgáltak az elmúlt egy hétben.

A közösségi média platformok közül a legtöbb tartalom a gyors helyzetjelentésekre alkalmas és a nemzetközi politikai és közéleti szereplők által leginkább preferált Twitteren jelent meg, összesen 141.780.220 nyilvános tweetet tettek közzé. Ebből 2,37 millió jelent meg Ukrajnában, míg 2,58 millió Oroszországban.

Az egyik legnépszerűbb tweet Zelenszkij ukrán elnöké, amelyre 361 ezer felhasználói reakció érkezett. Ugyanakkor nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az oroszok saját közösségi média felülettel is rendelkeznek, amelynek a legutóbb közölt adatok szerint 66 milliónál több felhasználója van.

A korábbi konfliktusokhoz képest új kifejezésmódnak ad lehetőséget a TikTok, amely radikálisan átalakította a fiatalok vészhelyzetben való kommunikációját.

Dübörög a közösségi média

A közösségi média több szempontból tölt be kiemelten fontos szerepet az orosz-ukrán háború során. Míg általában az egyszerű felhasználók mindössze passzív befogadóként jelennek meg, addig az utóbbi időszakban jelentős szerveződésnek lehetünk tanúi. Az Ukrajnával szomszédos országokat érintő humanitárius katasztrófa kezeléséért tett erőfeszítések gyors és hatékony eszközévé váltak a különböző közösségi média platformok.

A magyarországi közösségi média használat Facebook-dominált jellege miatt Magyarországon leginkább Facebook-csoportok alakulásában figyelhető meg jelenség. Az Ukrajnából érkező menekültek megsegítésére rendkívüli gyorsasággal létrehozott csoportokban az egyszerű állampolgárok a civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és vállalkozásokkal együttműködve igyekeznek a segítségnyújtás részleteinek megszervezésében – szállás, közlekedés, élelmiszer biztosítása. A megmozdulás méretét mutatja, hogy az egyik legnagyobb Facebook-csoport már közel 100 ezer tagot számlál mindössze néhány nap leforgása alatt.

@aleksandrsmoke32, @martavasyuta, and @moneykristina screenshotja. Egyik sem szívderítő. Fotó: /hyperallergic.com/ @aleksandrsmoke32, @martavasyuta, and @moneykristina screenshotja. Egyik sem szívderítő. Fotó: /hyperallergic.com/

A közösségi média ugyanakkor platformot biztosít az események dokumentálására, valamint a felhasználók, az állampolgárok véleményének megosztására is. Az Ukrajna területén kirobbant háború kezdete óta hatalmas mennyiségű ezzel kapcsolatos tartalom generálódott az interneten, amelyek kifejezetten érdekes képet mutatnak a mémek és TikTok-trendek internetes kultúrájában. A rövid zenés-táncos videók megosztására létrejött, azóta azonban átformálódóban lévő alkalmazást az utóbbi napokban elöntötték az ukrán-orosz konfliktussal kapcsolatos tartalmak.

A TikTokon megjelenő videók egy része a hagyományos médiaportálok (pl. televízióadók, online hírportálok stb.) csatornáiról származnak, akik általában politikusok nyilatkozatainak, riportereik bejelentkezéseinek rövid részleteit vagy televízióból származó képsorokat osztanak meg. A videók többsége azonban az egyszerű felhasználóktól származik, akik a platform működésének megfelelő módon, trendek keretében reagálnak az eseményekre.

Ezek közül az egyik legjelentősebb trend a Harmadik Világháborút vizionalizáló, az emiatti kötelező katonai szolgálat gondolatával foglalkozó videók sora. Az ilyen videók többsége humorosnak szánt formában mutatja be, hogy az adott személy hogyan kerülné el a besorozást, illetve hogy a TikTok felhasználói táborát domináló Z Generáció hogyan viselkedne a harctéren. Szintén ide sorolhatók a nők egyenjogúságával, valamint az ő esetleges besorozásukra reflektáló videók, amelyek a hagyományos női szerepek kifogásként való felhasználásával viccelődnek a háborús szerepvállalás elkerülése érdekében.

Méltatják Zelenszkijt

Szintén rengeteg videó készült, amelyek Volodimir Zelenszkijt méltatják, illetve Vlagyimir Putyinból csinálnak viccet. Az ukrán elnök több korábban már létező trendben is feltűnt, amelyek többsége a felhasználók fizikai vonzalmát igyekeznek bemutatni. Egy videóban például úgy fogalmaznak, hogy „Putyin biztonságban ül az asztalánál, míg Zelenszkij csatába vezeti az embereit”.

Az Ukrajnával kapcsolatos tiktokos tartalmak egyik szimbolikus eleme lett egy videókban használatos hang, Tom Odell – Another Love című zenéjének egy részlete is. A zene felhasználásával elképesztő mennyiségű felhasználó osztott meg olyan tartalmat, amelyekben „Az én otthonom, az én Ukrajnám” címszavak alatt mutatják be saját, a háború előtti békés Ukrajnával kapcsolatos érzéseiket. Egy másik felhasználó a kutyájáról osztott meg egy rövid videót ezzel a szöveggel: „Ő itt Ally, már 10 éve nálam van, az állatokat nem engedik be az óvóhelyekre, nem hagyhatom magára”.

A platformon rengeteg Ukrajnából közvetített élő videó is megjelent az orosz invázió megindulását követően, amelyekben gyakorlatilag az adott pillanatban követhetik a felhasználók, hogy mi történik a háborús helyzetben. A helyzet szürrealitásáról is rengeteg videó készült, ebben a TikTok-ban például egy magyar felhasználó így fogalmaz: „amíg zajlik az ukrán-orosz hadművelet, én addig kiadom a whopper menüt zérókólával”.