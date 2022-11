A tőzsdei árnál is sokkal drágábban vesszük az orosz gázt

Oroszország augusztusban már 12 százalékkal drágábban adta a gázt Magyarországnak a két hónappal korábbi irányadó tőzsdei árhoz képest, írja a Népszava. A lap arról is beszámolt, hogy Nagy Márton állításával szemben orosz gázárunk augusztusig bizonyosan nem az egy, hanem a két hónappal korábbi tőzsdei árat követte, amelyet a KSH most frissített külkereskedelmi adatbázisa alapján számoltak ki. A két ív legalábbis két hónapos csúsztatással esik majdnem egybe. Ugyanakkor az adatok szerint Putyin január óta az - eleve soha nem látott szintű - tőzsdei szintekhez képest is egyre nagyobb sáppal méri nekünk a fűtőanyagot.

A Népszava számítása szerint három hónapja Magyarország ezer köbméterenként átlag 1179 eurót fizethetett az oroszoknak. Ez 12 százalékkal haladja meg a két hónappal korábbi, vagyis júniusi, irányadónak tekinthető tőzsdei árszintet. Az eltérés százalékban több mint egy éves rekord. A forgalmat és az árat összeszorozva a lap arra jutott, hogy Magyarország – lényegében a magyar állam – csak augusztusban 155 milliárd forinttal dagasztotta a gázáron keresztül Vlagyimir Putyin háborús pénztárcáját.