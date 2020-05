Akkor ma elindul a járvány-érettségi

Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette, a szokottnál egy órával később, kilenc órakor a magyar nyelv és irodalom, és a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival országszerte megkezdődik ma reggel a május-júniusi érettségi időszak.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint hétfőn középszinten 68 458-an, emelt szinten pedig 2119-en írásbeliznek.

Valamennyi vizsgázónak maszkot, a tanároknak kesztyűt is biztosítanak. Minden érettségiztető iskola kézfertőtlenítőt is kapott, a vizsgák előtt alaposan kitakarították az épületeket, ellenőrizték a mosdók felszereltségét és tisztaságát, illetve az érettségi ideje alatt is folyamatos a takarítás az iskolákban. A tantermekben legalább másfél méteres távolság betartásával legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat.

A közlekedéssel nem lesz gond

Mától, az érettségik miatt megnövekedő forgalomra tekintettel, a fővárosi flotta lehető legtöbb járművét elindítja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Május 4-től május 21-ig újra a járványhelyzet előtt megszokott tanítási időszakban érvényes menetrend szerint indulnak a járatok. Ez azt jelenti, hogy mintegy 200 járművel több közlekedik majd, mint az elmúlt hetekben, amikor tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a BKK járművei - közölte korábban a BKK.

Arra tekintettel, hogy a vizsgaidőszak első hetében tartják a legtöbb érettségit, ezen a héten, péntekig a legtöbb fővárosi vonalon körülbelül 9 óráig meghosszabbítják a reggeli csúcsidei sűrűbb járatkövetést.