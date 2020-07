Aktivizálták magukat a leendő hazai óriásbank ügyfelei

Készülünk a szeptemberben induló második ütemre, amikor már a céges kötegelt utalásokat, valamint az előre rögzített, értéknapos utalásokat is az afren keresztül bonyolítjuk le. Folyamatosan fejlesztjük az afr-re épülő innovatív és az ügyfelek kényelmét szolgáló megoldásokat: a fizetési kérelem a csekket és a csoportos beszedést válthatja fel, a QR-kódos fizetés a bankkártyaterminálok alternatívája lehet, a kasszaintegráció pedig a cégek működését könnyítheti meg. Azon dolgozunk, hogy partnerbankjaink ügyfeleinek élmény legyen bankolni - mondta Kozma Zoltán a Takarékinfo Zrt. vezérigazgatója.

A hazai piacon egyedüliként a Takarékinfo Zrt. egyszerre négy hazai bank, a Takarékbank, az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék Jelzálogbank részére építette ki az azonnali fizetési rendszer szolgáltatást és látja el azóta is a folyamatos működtetés és fejlesztés informatikai feladatait.

