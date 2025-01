Szombat esti meglepetés: sokan megmenekülhetnek az áfától

Szombat este a kormány a Magyar Közlönyben közzétette azt a rendeletet, ami alapján január 1-jéig visszamenőleges hatállyal 12 millió forintról 18 millió forintra emeli az általános forgalmi adó (áfa) szerinti alanyi adómentesség értékhatárát. Ez alapján az az adóalany,

akinek 2024-ben ténylegesen, 2025-ben pedig észszerűen várhatóan, illetve ténylegesen nem haladja meg a termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból megtérített vagy megtérítendő ellenértéke a 18 millió forintot, február 28-ig nyilatkozhat arról, hogy alanyi áfamentességet választ-e.

A jelenlegi szabályozás szerint azok, akik a korábbi, 12 millió forintos határérték-túllépés miatt már áfakörösök lettek, két évig nem térhetnek vissza az alanyi adómentes körbe. A most megjelent rendelet az ő esetükben is kivételt tesz, azok, akik korábban az értékhatár átlépése miatt kiestek az alanyi adómentes körből, akkor is választhatják az adómentességet ha még nem telt le a két év, feltéve, hogy belül vannak a 18 millió forintos értékhatáron.

A rendelet vasárnaptól hatályos.

Bővül az áfamentesen számlázók köre

A rendelkezés arról nem tesz említést, hogy azok, akik választhatják az alanyi áfamentességet, de a korábbi értékhatár átlépése miatt januárban már áfásan számláztak, mi a teendőjük az eddig kiállított számlákkal. Ugyanis az áfatörvény értelmében az, aki áfát tüntet fel a számlán, annak ezt be kell fizetnie a költségvetésbe. A megoldás az ő esetükben vélhetően az lesz, hogy alanyi adómentesként helyesbítő számlát kell kiállítaniuk, amelyen a számla (bruttó, azaz korábban áfával együtt számított) végösszege lesz az árbevétel, a helyesbítő számlán pedig nulla forint áfa fog szerepelni.

Az értékhatár emelésének hírét csütörtökön tette közzé Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.