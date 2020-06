Alapjövedelem és a járvány – mit mutat a tapasztalat?

A tömeges munkanélküliségre válaszul több helyen is alapjövedelemhez hasonló támogatást adtak az államok. A tapasztalatok ugyanakkor nem erősítették meg a döntéshozókat, hogy ezt érdemes a járványt követően is fizetni. Erről is beszélt kollégánk a Trend Fm műsorában.

Itt a nyár, de hova lehet menni nyaralni, merül fel a kérdés a koronavírus árnyékában. De legalább ilyen hangsúlyos, hogy önmagában a határok megnyitása elegendő lesz-e a turisták visszatérésére. Egyre több országba lehet az EU-n belül beutazni, de egyelőre inkább az a valószínű, hogy az idei turisztikai szezon gyenge lesz. Jól jönne 1,5 millió forint? A Bank360 és az Mfor kalkulátora alapján az alábbi törlesztőrészletekre számíthatsz, ha másfél millió forintra van szükséged: Az Erste Bank személyi kölcsöne 32 179 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. A THM-plafon miatt ezt az összeget 2021. januártól kell fizetni, év végéig 28 825 forint a havi törlesztőrészlet. A Cetelemnél az induló törlesztőrészlet 28 825 Ft, majd 2021. januártól 32 509 Ft, míg a Raiffeisen Banknál 28 513 forint a kezdő törlesztőrészlet, később pedig 35 511 Ft. Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel. Egyre több ország nyitja meg határait a turisták előtt, a hétvégén Franciaország jelentett be könnyítéseket, majd vasárnap Spanyolország is jelezte, hogy a hétvége után már oda is be lehet úgy utazni, hogy nem kerül karanténba a turista. Ennek ellenére elképesztő roham egyelőre nem várható, mondta el Király Béla, az Mfor.hu és a Privátbankár.hu szakújságírója a Trend Fm Reggeli Monitor című műsorában. Azok az országok, amelyek gazdasága erős turisztikai kitettséggel rendelkezik, mindent megtesznek, hogy fellendítsék az iparágat, ám még optimális esetben sem fognak a korábbi évek szintjére visszatérni. Már csak azért sem, mert az Európán kívüli vendégekkel továbbra sem lehet számolni. Az iparág gyengébb teljesítménye is hozzájárul ahhoz, hogy a munkaerőpiac csak lassan normalizálódjon. Pedig a múlt év végén világszerte számos országban esett történelmi mélységbe a munkanélküliségi ráta, hogy aztán a koronavírus miatt sok évtizedes mélypontok jöjjenek. Számos országban kaptak az emberek közvetlen állami támogatást, ami felveti az alapjövedelem kérdését. Ugyanakkor a mostani időszak erre nem adott egyértelmű választ. A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: Böngészője nem támogatja az audiolejátszót.

Az Ön bizalma a mi tőkénk Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek. TÁMOGASSON MINKET!

Támogassa bármekkora összeggel a munkánkat! × Támogatásával még több egyedi információt, még alaposabb elemzéseket, még több terület és téma feldolgozását nyújthatjuk Önnek. Az első 500 támogatónak, aki 1000 forintnál nagyobb összeggel segíti munkánkat, féléves digitális Piac&Profit előfizetést adunk. Az elsőt már április végén. Egyszeri támogatás. 1000 Ft 3000 Ft 5000 Ft 10000 Ft Én adom meg Összeg: Ft

Email cím: Mehet Támogatását közvetlenül is utalhatja; az ehhez szükséges adatok:



Menedzsment Fórum Kft. (1011 Budapest, Jégverem utca 6.)

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11706016-20801274-00000000



IBAN: HU50 1170 6016 2080 1274 0000 0000

Swift kód: OTPVHUHB

Az OTP Bank székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.

Hozzászólások megtekintése