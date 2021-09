Alig volt külföldi a Balatonnál a nyári szezonban

Bár a Balatonnál rövidebb volt az idei nyári szezon, mint a tavalyi, mégis kicsit jobb eredmények születtek. Viszont külföldi szót alig lehetett hallani, csak a nagyobb nemzetközi rendezvényeken tűntek fel, mint amilyen a hét végén zajlott SUP világbajnkokság volt Balatonfüreden - összegezte az elmúlt három hónapot munkatársunk, Mester Nándor a Trend FM Reggeli monitor című adásában.

A kompokat és a sétahajókat is főleg magyarok vették igénybe (fotó: MTI) A kompokat és a sétahajókat is főleg magyarok vették igénybe (fotó: MTI)

Legnagyobb tavunk turisztikai vonzereje nem csökkent, a szálláshelyek a tavalyinál magasabb foglaltsággal működtek. Főleg azért, mert sok honfitársunk korábban elhalasztott nyaralását most ejtette meg. Sokaknak maradt még elköltendő pénze a SZÉP kártyán is, általában annyit költöttek, amennyi éppen volt a kártyán, csak kevesen lépték túl azt az összeget - fűzte hozzá.

Az árak széles sávban (általában 5-20 százalékkal) nőttek az előző évhez képest: mind a szállásokért, mind az étkezésért és a szolgáltatásokért is infláció fölötti emeléseket lehetett tapasztalni.

Utalt arra is, hogy a szálláshelyek kínálata növekedett és méginkább növekedni fog, mert a társasházi és hotel beruházások nem álltak le. Különösen a déli parton látni rengeteg építkezét, s noha ott is munkaerőhiány van, a beruházóknak a jelek szerint mégis sikerült elegendő munkáskezet találni.

Munkatásunk a műsor második felében a hazai plázapiac jelentős változásairól beszélt annak apropóján, hogy ezen a héten új bevásárlóközpont nyílik Budapesten, nyolc-kilenc éve az első. Mint kifejtette: egyre több online kereskedő bérel fizikai üzletet is az ilyen központokban, miközben a plázákban növekszik a vendéglátó terület és a szabadidős szolgáltatásokat nyújtók is mind több területet bérelnek, többnyire a divatáru-kereskedők rovására.

