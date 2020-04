Aligha lehet jobban kezelni a házi karantént, mint ahogy Dél-Koreában teszik

A koronavírus-járvány terjedésének meggátolásáért addig is határozottan fellépő Dél-Korea (az országnak már vannak tapasztalatai egy járvány kezelésében) múlt vasárnap még keményebb intézkedéseket hozott, amikor Chung Sye-kyun miniszterelnök bejelentette: április elsejétől minden, az országba belépő embernek kötelezően 14 napos házi karanténba kell vonulnia. A tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldi érkezőknek az állam jelöli ki a karantént, ám az ott-tartózkodás miatt felmerülő összegeket a beutazó saját zsebből kénytelen fedezni. A karantént megsértők pedig nem csak pénz-, de börtönbüntetésre is számíthatnak. A drákói szigort viszont a másik oldalról az állam olyan szintű segítő intézkedései ellensúlyozzák, amire aligha van példa másutt.

Legalábbis erről árulkodik a kormány Törvényalkotási Minisztériumának videója, mely alig több mint két percben összefoglalja mindazt, amit a dél-koreai házi karanténról tudni kell. És mivel a képsorhoz angol felirat is társul, az országban élő, a helyi nyelvet nem beszélőknek is világos lesz minden (és tegyük hozzá, ez a húzás nemzetközi imidzsépítéshez is kiváló eszköz).

Íme az eltéveszthetetlenül távol-keleti videó:

A felirat tanúsága szerint a következő történik a frissen kiszűrt betegekkel:

Amikor új koronavírusos fertőzöttet diagnosztizálnak, a kormány SMS-ben értesíti az azonosított betegeket. Az államvezetés a fertőzöttek okostelefonja mozgási adatainak visszafejtésével értesül arról, hogy a beteg merre járt. Az útvonal felrajzolása után az állam felkutatja azokat a személyeket, akik - szintén az okostelefon-adatok alapján - a fertőzött közelében voltak, és őket is értesíti arról, hogy kötelező házi karanténba vonulniuk, mert potenciális vírushordozók. (Ez az intézkedés, valljuk be, azért furán cseng az európai demokratikus hagyományokkal rendelkező országokban.)

Minden karanténban lévő emberhez külön pártfogót rendelnek, és egyedileg kezelik minden karanténlakó ügyét.

Az állam minden karanténlakónak küld egy tisztasági csomagot, melyben kézfertőtlenítő gél, fertőtlenítő spray, orvosi szemeteszsák és és egy otthonikarantén-útmutató füzet van.

Azok a karanténba kényszerült állampolgárok, akik nem kapnak a munkaadójuktól fizetett szabadságot, különleges segélyt igényelhetnek az államtól.

Minden karanténlakónak kötelező letölteni egy házikarantén-appot, és azon keresztül napi kétszer jelentést kell tenniük az egészségi állapotukról.

Az app riasztást küld a karanténlakónak, ha elhagyja a házi karantént (a videó erre nem tér ki, de ez nyilván csak úgy lehetséges, ha a karanténlakó telefonnal a zsebében lép ki a lakóhelyéről).

A kötelező karantén két hete alatt minden nap ételt és vizet tartalmazó csomagot visznek ki az illető lakásához (nincs egységes csomagtartalom, az az adott tartományi önkormányzat anyagi lehetőségeitől függ).

Pszichológiai tanácsadást is indítottak - bár ez nem újdonság, eddig is mindenki számára hozzáférhető volt, nem kifejezetten a karanténlakók kedvéért kezdtek bele.

Egy a videóban meg nem nevezett magánvállalkozással együttműködve ingyenes műsorstreaminget biztosítanak a karanténosoknak.

A videó egy iránymutatással zárul a karantén végére: a kényszerű házi fogságot úgy kell lezárni, hogy a hulladékot bele kell tenni az orvosihulladék-zsákba, majd azt egy normál hulladékzsákba kell helyezni. Mielőtt a duplán csomagolt zsákot kiteszik a lakóhelyük elé, értesíteniük kell a helyi hatóságokat, hogy azok azonnal felszedhessék a potenciálisan veszélyes hulladékot. Ezzel zárul le hivatalosan a házi karantén Dél-Koreában.

A videó végül az állam és a hatóságok felelősségét is kiemeli. A záró feliratok szerint a kormánynak és a helyi önkormányzatoknak tiszteletben kell tartaniuk a betegek méltóságát, és a betegség során is védeni kell az alapvető emberi jogaikat. Minden állampolgárnak joga van a járványt illető információkhoz, beleértve azt is, hogyan kell reagálniuk rá, és a kormánynak és a helyi önkormányzatoknak a lehető leghamarabb biztosítaniuk kell a hozzáférést ezekhez az információkhoz. Ugyanakkor minden polgárnak aktívan részt kell vennie a terjedés megelőzésében.

Dél-Koreában a Johns Hopkins Egyetem április ötödike kora délután hozzáférhető adatai szerint 10 237 azonosított fertőzött volt a kór első kimutatása óta, a betegségben elhunytak száma 183 fő, a gyógyultaké 6463.