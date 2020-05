Alkalmazáson keresztül is lejelentkezhetnek a rendőrségnél a házi karanténba kerültek

Megjelent a 98. Magyar Közlöny, ezentúl a házi karanténba került magyarok egy alkalmazáson keresztül is lejelentkezhetnek.

Így a nagykorúak esetében a személyi mozgást nyomon követő, fényképküldésre és egészségügyi adatok továbbítására alkalmas szoftverrel végezheti a rendőrség az ellenőrzést abban az esetben, hogyha az állampolgárok nyilatkoznak arról, hogy rendelkezik megfelelő eszközzel, és tisztában van a lehetőség igénybevételével járó kötelezettségekkel. Abban az esetben, ha valaki nem nyilatkozik erről, a rendőrség továbbra is személyesen ellenőriz.

A rendőrség végzi a több mint tízezer házi karanténba került magyar ellenőrzését, a most meghozott kormánydöntés érdekében az ilyen intézkedés alá kerültek három nap múlva egy alkalmazáson keresztül is lejelentkezhetnek majd.

