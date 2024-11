Amíg ön aludt, végre megállapodtak Brüsszelben

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Mint mondta, a 2025-re szóló uniós költségvetés lehetővé teszi például azt, hogy a Magyarországon elindított programok finanszírozása is rendelkezésre álljon. Jövőre mintegy 2700 milliárd forintot utalhat át az Európai Bizottság azokra a programokra, amelyeket az Európai Parlament is elfogadott, illetve amelyeknek a konkrétumait a magyar kormány határozta meg.

Közölte: rendelkezésre áll a fedezet azon programok finanszírozására, amelyek az európai versenyképesség egésze és a gazdasági növekedés támogatása szempontjából fontosak. Ezen belül említette a kohéziós támogatásokat, amelyek Magyarországon és számos európai országban beruházások finanszírozását szolgálják. Ezek mintegy hárommilliárd euróval növekedtek – emelte ki. Banai Péter Benő elmondta, hogy ugyancsak megállapodásra jutottak a hitelkamatok finanszírozásáról is.

A megállapodásnak köszönhetően a Közép- és Kelet-Európában és Spanyolországban tapasztalt pusztító árvizek utáni helyreállítást is lehet finanszírozni, megtartva ugyanakkor a költségvetési óvatosság elvét, ami azt jelenti, hogy jövőre az uniós költségvetésben rugalmasan lehet eljárni – tette hozzá. A tanács álláspontját egyhangú szavazással fogadták el, mind a 27 tagállam támogatását megkapták.

Intenzív tárgyalások után, a végső határidő előtt sikerült megállapodásra jutni az Európai Parlamenttel az Európai Unió 2025-ös költségvetéséről, amely 199,4 milliárd eurós kötelezettségvállalást és 155,2 milliárd eurós kifizetést tartalmaz – jelentette be szombat hajnalban Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára Brüsszelben.

