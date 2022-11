Anglia új királya nem engedi be ezt a hunagarikumnak számító terméket

Az angol királyi rezidenciákon nem szolgálnak fel többé kényszertömött kacsa vagy liba májából készült ételeket, mivel III. Károly király megtiltotta azt - írja a BBC, amit most a Buckingham-palota is megerősített a Peta állatvédő szervezetnek küldött levelében.

Károly már walesi hercegként is küzdött ez ellen, és saját birtokain le is állíttatta a kényszertömést, és szorgalmazta a szélesebb körű tiltást.

Az angol királyi rezindenciákban már tilos a libamáj. Fotó: Depositphotos Az angol királyi rezindenciákban már tilos a libamáj. Fotó: Depositphotos

Most királyként az első dolgai közé tartozott, hogy a hungarikumnak számító luxusétel lekerült a királyi étlapról.

A Petának küldött levél megerősíti, hogy a libamáj tilalma az összes királyi birtokra vonatkozik, beleértve Balmoralt, Sandringhamet, a Windsori Kastélyt, a Hillsborough Kastélyt és a Buckingham Palotát is.

A Peta angliai alelnöke üdvözölte a lépést, mondván, hogy másoknak is követniük kellene a királyi példát, és a libamájat már idén karácsonykor el kellene hagyni az étlapról.

Már maga a kényszertömés folyamata is rendkívüli fájdalmat okoz az állatnak, naponta 2 kilogramm gabonát pumpálnak az állatok gyomrába a torkukon lenyomott fémcsöveken keresztül, a természetellenes méretűre hízott, egészségtelen májról nem is beszélve. Az Egyesült Királyságban ezért is tilos a libamáj előállítása, viszont nem tiltott sem az importja, sem az árusítása.

A liba májának feldolgozásával készült libamáj Magyarország egyik fontos exportcikke. A hízott libából előállított termékeket – így a hízott libamájat is – a Hungarikum Bizottság 2013-ban felvette a Hungarikumok Gyűjteményébe. Az 1998-as magyar állatvédelmi törvény szerint tilos az állatot kényszertakarmányozásra fogni, de ez alól kivételt kapott a házilagos liba- és kacsatömés, amit gazdasági-szociális megfontolásokkal indokoltak, de a törvény betartását ellenőrizni szinte lehetetlen.

Erzsébet királyné 1993-as magyarországi látogatásakor szerepelt a libamáj az étlapon, libamájjal töltött kucsmagomba formájában - teszi hozzá a Telex.