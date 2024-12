Annyira dübörög a magyar gazdaság, hogy az 56. helyre is befuthat

A CEBR londoni elemzői kiemelik, hogy Oroszország rácáfolt a várakozásokra, mivel gazdasága a háború és a szankciók ellenére erőteljes növekedési lendületet mutat. A ház előrejelzése szerint az orosz hazai össztermék növekedése az idén 3,3 százalékra lassul a tavalyi 3,6 százalékról, de a GDP-érték így is 9 százalékkal meghaladja a 2019-es szintet. A CEBR várakozása szerint az orosz gazdasági növekedés éves átlagban 1 százalék környékére lassul tovább az előrejelzési távlat végére, de Oroszország ezzel együtt is csak kismértékben, az idei 11. helyről 2039-ig a 13. helyre csúszik vissza a világ legnagyobb gazdaságainak listáján.

A WELT 2025 összeállításhoz alkalmazott alapeseti előrejelzési forgatókönyv szerint Kína hazai össztermékének nominálértéke 2039-ig 44 768 milliárd dollárra, az amerikai nominális GDP-érték 53 457 milliárd dollárra emelkedik az idei évre várt 18 333 milliárd, illetve 29 149 milliárd dollárról. A WELT 2025 prognózis szerint India is egyértelműen globális gazdasági erőcentrummá kezd válni.

Ennek alapján a CEBR most már arra számít, hogy Kína a következő 15 évben még nem előzi meg az Egyesült Államokat a világ legnagyobb gazdaságait rangsoroló lista első helyén.

A CEBR londoni elemzői a tavalyi WELT-előrejelzésben még azt valószínűsítették, hogy Kína 2037-re lesz a világ legnagyobb gazdasága, a második helyre szorítva vissza az Egyesült Államokat. A csütörtökön bemutatott, felülvizsgált idei prognózis szerint a legutóbbi növekedésösztönző intézkedések a kínai ingatlanszektorban mutatkozó problémák és a lanyha hazai kereslet közepette is már élénkítik ugyan a kínai gazdaságot, ezek a szakpolitikai lépések azonban csak hosszabb idő alatt fejtik ki teljes hatásukat.

Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-üzleti elemzőcég, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) minden év végén összeállítja a következő másfél évtizedre szóló prognózisát a világ gazdaságainak sorrendjéről a dollárban, folyó áron számolt nominális hazai össztermék (GDP) alapján. Csütörtökön ismertetett, 189 országot rangsoroló új elemzésükben (CEBR World Economic League Table, WELT 2025) a ház szakértői közölték: várakozásuk szerint a világgazdasági szinten megtermelt GDP-érték az idén eléri a 110 ezer milliárd dollárt, és a 15 éves előrejelzési távlat végéig, 2039-ig több mint a kétszeresére, 221 ezer milliárd dollárra emelkedik.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!