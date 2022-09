Anyagi segítéget ajánlott fel a sztrájkoló pedagógusoknak egy ellenzéki párt

A Párbeszéd parlamenti frakciója anyagilag is kész támogatni a pedagógusok sztrájkalapját - jelentette be Mellár Tamás. A párt országgyűlési képviselője arra kérte az embereket, hogy legyenek szolidárisak a tanárokkal és valamilyen - nem feltétlenül anyagi - formában ők is támogassák a sztrájkot.

A kormányzat korábbi döntéseit bíráló politikus keddi, online sajtótájékoztatóján azt mondta, a pedagógusok nem önös érdekből hirdettek sztrájkot, sokkal inkább azért, mert felismerték, hogy az oktatási rendszer mély válságba került.

Az oktatási rendszer "tudatos és szisztematikus leépítése, a sztrájkjog durva korlátozása" kirívóan erkölcstelen cselekedet volt a kormány és a fideszes parlamenti többség részéről - jelentette ki Mellár Tamás. Úgy fogalmazott, hogy

"ilyen komoly jogsértés esetén" nem csak, hogy érthető és megbocsátható, hanem egyszerűen szükséges a polgári engedetlenség.

Hozzátette, hogy az oktatási kormányzat elbocsátásokkal fenyegeti a sztrájkoló pedagógusokat, pedig "sokkal inkább lenne indokolt a hozzá nem értő, lelkiismeretlen és a törvényeket megszegő" államtitkárok és vezető tisztviselők elbocsátása.

(MTI)