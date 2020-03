Az egyik labor kiszállt a magán koronavírus-teszt helyszínek közül

Bár még jelenleg is három mintavételi helyszín van megjelölve a Mikromikomed Lab Facebook-oldalán, egyikük a Budagyöngye Bevásárlócentrum szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében jelezte, hogy „nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy a Bevásárlóközpont területén koronavírus mintavételi tevékenység történik. Ehelyett a valóság az, hogy a Bevásárlóközpont területén tilos koronavírus mintavétel végzése”. A szolgáltatás elérhetősége tehát kétségessé válhat. A helyzet tisztázása miatt megkerestük a Mikromikomed Lab ügyvezető igazgatóját, Dr. Széll Andrást, végül is hány helyszínen lehet vérvételt kérni koronavírus-teszt miatt, aki leszögezte: ők nem foglalkoznak a helyszínekkel, az egy szerződött partnerük dolga, ők szakképzett infektológusként kizárólag a minták bevizsgálásával foglalkoznak.

Nem zökkenőmentes a magán koronavírus-tesztelés. Fotó: depositphotos.com Nem zökkenőmentes a magán koronavírus-tesztelés. Fotó: depositphotos.com

Mi csak a levett minták validálását végezzük, amire a velünk szerződött partnerünk keresett mintavételi helyeket. Mi nem vállalhattuk a mintavételt, mert nincs erre kapacitásunk. Mikor megkeresett minket egy világcég, akivel régóta üzleti kapcsolatban állunk, csak akkor mondtam igent a felajánlásukra, amikor találtunk egy olyan partnert, aki megtalálja a mintavételi helyszíneket. Velük már ő szerződött le, nem mi. A feltétel ezeknél a laboroknál az, hogy csak olyanok lehetnek, amelyek megfelelő járványügyi ismeretekkel rendelkeznek, ahol leveszik a mintát.

A Mikromikomed Lab tehát „csak” a helyszínekről beérkező mintákkal foglalkozik, a szervezéssel nem, hiszen a rengeteg adminisztráció elvenné az időt az érdemi dolgoktól, a tesztek bevizsgálásától. A szervezés, a vérvételi helyszínek megtalálása pedig a Mundi Medical Bt. dolga. Próbáltuk elérni a vezetőjét, de egyelőre nem sikerült, amint sikerül vele beszélnünk, frissítjük cikkünket.

Az elmúlt napokban óriási lett a roham, napi 50 teszt a Mikromikomed Lab átlagkapacitása. Mivel egy hete végzik magánpáciensek szűrését, már 350-400 teszten is túl vannak. A technikát, a megfelelő műszereket a kvalifikált szakemberek már évek óta működtetik, csak más betegségekre, például HIV-szűrésre. Ennek kapcsán merült fel, hogy régi üzletfelük -, akiknek nevét a kapacitáshiány miatt szeretnék anonimként kezelni -, felajánlotta, hogy egy legmagasabb minősítéseknek megfelelő tesztet végezhetnének Magyarországon. Mivel a saját laboratóriumukban várandós nők is megfordulnak, addig nem vállalták, amíg nem találtak olyan partnert, aki független helyszíneken le tudja venni a mintákat. Fontos volt számukra, hogy nem minőségen aluli tesztről van szó, nem is gyorsteszt, hanem megfelelő belső kontrollal végzett minősített teszt. Még azt is mérik, hogy jól vették-e le az anyagot, van-e elég minta, s meg van-e a megfelelő belső-külső kontroll.