Az eltűnő turisták a GDP-ben is látszódnak majd

Hiába indult jól az év a hazai idegenforgalomban, úgy tűnik, az ukrán háború megtöri a pozitív trendet. A háború és a bevezetett szankciók miatt az orosz és az ukrán turisták döntő többségéről lemondhat a szektor. Ráadásul az elmúlt napokban olyan hírek láttak napvilágot, hogy immár nem csak a hadban álló felek, de számos tengerentúli vendég is visszakozott a magyarországi utazástól.

A Covid után „lábadozó” turizmust érő újabb csapás azért is jelent problémát, mert a tavalyi a GDP növekedésben komoly szerepe volt. Igaz ebben az is közrejátszott, hogy a járvány miatti korlátozások miatt nagyon alacsony bázishoz képest sikerült látványos növekedést elérni, hangzott el a Trend FM műsorában. Király Béla arról is beszélt, hogy egyelőre nehéz felmérni, hogy a kieső orosz és ukrán turistákat máshonnan érkező vendégekkel lehet-e pótolni, hiszen Európa szerte komoly verseny lesz az üdülőhelyek között, ami elvileg akár árcsökkenéssel is járhat.

Annak ellenére, hogy a határok megnyitásával a magyar turisták közül többen utazhatnak külföldre, nem feltéten fogja a belföldi turizmust visszavetni. A forint gyengülésével ugyanis megdrágul az utazás, így a magyarok többsége jó eséllyel idén nyáron is elsősorban belföldön fog pihenni.

A háborúnak egyébként a magyar gazdaságra van más negatív hatása is van, a megdráguló energiahordozók ugyanis rontják a magyar versenyképességet is. Makrogazdasági szinten ráadásul a külkereskedelmi és a fizetési mérleget is terheli ezek importja. A Magyarország által termelt és exportált cikkek árai ugyanis jóval kisebb mértékben nőttek, mint ezek az importtermékek.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg: