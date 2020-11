Az osztrákoknál már konyul a járványgörbe

Az elhunytak napi száma ugyanakkor továbbra is csúcson van Ausztriában. Míg augusztusban a koronavírussal összefüggő halálesetek napi átlaga kevesebb volt egynél, addig október végén már 15-en hunytak el naponta, tegnap pedig már 75 volt ez a mutató – ez csaknem négyszer több, mint a tavaszi csúcsérték.

Ma reggeli adatok szerint az elmúlt 24 órában már csak alig több mint háromezer fertőzöttet találtak, ami csaknem egy hónapos mélypont . (A regisztrált új fertőzöttek száma Magyarországon is negyedik napja csökken .)

A bécsi Állami Operaház is bezárt. (Forrás: Depositphotos)

Míg augusztus végén – hétnapos átlagot tekintve – még csak alig több mint 250 új esetet regisztráltak naponta, addig szeptember végén már 700-at, október végén több mint 3 ezret, november közepén pedig csaknem 7500-at. (Az esetszámokat ugyanakkor számos tényező, például a tesztek száma is befolyásolhatja.)

