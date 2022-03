Az ukrán menekültek egy századát helyezte el a magyar állam

Büszkén jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, hogy humanitárius tanácsot alakított a kormány, hogy az ukrajnai menekültek segítése érdekében még összehangoltabbá és szervezettebbé tegye a kormányzati szereplők és a nagy karitatív szervezetek munkáját.

Az MTI hírében az is szerepel viszont, hogy a kormány adatai szerint február 24. óta közel 104 ezer ukrán menekült érkezett Magyarországra. A kormányszóvivő ezután azt is megemlítette, hogy "közülük több mint 1300 embert helyeztek el állami segítséggel". Akárhogy is számoljuk, ez alig több mint a százada tehát a Magyarországra érkezetteknek. Jól mutatja ez a szám azt is, hogy hiába a kormány hangzatos szavai arról, hogy az Ukrajnából érkező menekültek mások, mint az Európán kívülről érkező "migránsok", a teljesen leépített menekültügyi intézményrendszert nem lehet néhány nap alatt újra működőképessé tenni.

Ennek fényében nem biztos, hogy érdemes az állami szerveket támogatni a krízis kezelésében, noha a kormányszóvivő a lakosság figyelmébe ajánlotta a továbbra is élő Híd Kárpátaljáért segélyprogram 1357-es adományvonalát, valamint számlaszámát, amelyekre eddit több mint 200 millió forint felajánlás érkezett.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pedig megköszönte a lakosság részéről érkező segítséget és felajánlásokat. Mint mondta, nem biztos, hogy minden felajánlást azonnal tudnak fogadni a karitatív szervezetek, de mindenkinek visszajeleznek, és mivel várhatóan hosszabb időre kell berendezkedni, így lehet, hogy később lesz szükség a segítségre.

Ebben minden bizonnyal igaza van az államtitkárnak, de a segíteni kívánó állampolgárok talán jobban teszik, ha személyesen, illetve közvetlenül civil szervezeteket támogatva tesznek valamit a háború elől menekülők érdekében.