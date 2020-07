Badacsonyi panzióra kapott milliókat a fideszes képviselő az Orbán-kormánytól

A Villa Salve névre keresztelt panzió még nem nyílt meg, de a szálláshely honlapja szerint már nem kell sokat várni arra, hogy a fideszes képviselő a panorámás teraszon fogadhassa az első vendégeket. Persze nem Szatmáry Kristóf az egyetlen kormánypárti képviselő, aki simán elindult és nyert a Kisfaludy-pályázaton. Lapunk írta meg, hogy érdekes neveket is rejt a nyertesek listája: a Vertical Art Kft. négymillió forintot nyert egy hollókői panzió fejlesztésére. A cég tulajdonosai pedig Becsó Károly és Becsó Zsolt, mindketten a Fidesz parlamenti képviselői.

A képviselőnek mostanában igazán nem lehet oka panaszra, hiszen a Nimfeum 2018-ban is nyert: akkor egy vidékfejlesztési pályázaton osztott ki a cégnek a kormány 49 millió forint uniós pénzt a badacsonytomaji panzió építésére. Szatmáry Kristóf 2016-ban vásárolt Badacsonytomaj külterületén egy 1,3 hektáros birtokot, és azóta ide van bejegyezve a 2014-ben alapított borászati cége, a Nimfeum Kft. is.

