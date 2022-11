Baranyi Krisztina: „én most biztos nem szeretnék árnyékkormány tagja lenni, még valódié sem”

A Pesti Srácok újságírójával való ATV-s afférja kapcsán kapott olyan támadásokat, amelyek túlmennek a jó érzés határain, női méltóságában is sértették. Bár ezeket bocsánatkérés követte, de mégis megtörtént. Ön női politikusként ezt hogyan élte meg? Egyáltalán milyen ma hölgy politikusnak lenni Magyarországon?

Az ilyen jellegű szexista, (máskor rasszista, kirekesztő) megnyilvánulásokat a szennymédia ismérvének tartom. Ezeknek az eszközöknek a használata nem jellemző a független médiára. Nyilván sok olyan pletyka, személyes, magánéleti történet kering kormánypárti politikusokról, kormánytagokról, a miniszterelnökről, amellyel soha nem találkozunk a független média hasábjain, pedig ugyanilyen minősítéseket és méltatlan konnotációkat tartalmaznak. Egyébként én nem különböztetném meg ebből a szempontból azt, hogy valaki férfi vagy női politikus. Az ilyen jellegű személyiségi jogi perekben ítélkező bíróságoknak, amelyek felmentő vagy nem elítélő ítéleteket hoznak akár a szennymédiával szemben is, igazuk van abban, hogy egy közszereplőnek többet kell tűrnie. Viszont

amikor a minősítés nem a teljesítményre, a munkára, a közéleti tevékenységre vonatkozik, az nem ez a kategória. A politikusoknak ezeket nem kell eltűrniük, ahogy más magánembernek sem.

Az esetet követően Fürjes Balázzsal, a főváros és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárral volt egy levélváltása, illetve leültek vitázni az ATV kamerája előtt. Milyen sűrűn találkoznak az államtitkár úrral?

Az utóbbi időben, amióta az atlétikai stadionnal kapcsolatos megállapodás végrehajtását már nem ő koordinálja – emlékezetes, a Fudan megjelenésekor ez a terület elkerült tőle –, gyakorlatilag nem is találkoztunk személyesen, korábban viszont ezen a projekten sokat dolgoztunk együtt. Volt egy kormányhatározat, amit neki kellett végrehajtania, ezért rajta keresztül ment minden ezzel kapcsolatos megbeszélés, a részletek kidolgozása, végrehajtása.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktort kérdeztetné a PestiSrácokkal Baranyi Krisztina Közösen lépne fel a sajtószabadság érdekében a ferencvárosi polgármester Fürjes Balázs államtitkárral.

Diákváros vs. Fudan

Lesz az atlétikai stadionból egy szabadidősport-központ?

Lesz, és azon kívül még sok minden más is lesz!

A zöldítés is meglesz?

Persze! A megállapodás első feltétele az atlétikai stadion környezetének közparkká alakítása, az ott korábban meglévő strand visszaépítése, a stadion épületében egy sportóvoda létrehozása, játszóterek, extrémsport-park, szabadtéri mozi kialakítása úgy, hogy a Duna-parti részt bárki bármikor szabadon használhassa, illetve magát a stadion épületét is tömegsport és diáksport, valamint rendezvények céljára bármikor birtokba lehessen venni,

ne csak sportrendezvényeket lehessen benne tartani.

Ez a megállapodás egy világbajnokság előtti és utáni részre oszlik, ez a projektrész rendben folyik. Emellett feltételként szabtuk egy hatemeletes, a legmodernebb diagnosztikai készülékekkel felszerelt szakrendelő építését. Ez folyamatban van, megkaptuk rá az 5,6 milliárdos forrás több mint kétharmadát, az építkezés is elkezdődött. Feltétel volt még egy nagyon rossz állapotú háztömb rehabilitációja. Ez is folyamatban van,

most folyik két olyan házból az emberek kiköltöztetése, amelyekben még WC sincs a lakásokban. Ezek az emberek méltó lakáskörülmények közé költöznek,

az épületeket, amelyek az összeomlás szélén vannak, lebontjuk, erre 1,2 milliárd forintot kaptunk a kormánytól. További feltétel volt még a Kis-Duna rekultivációja, melynek előkészítése elkezdődött. Ez egy tízéves nagy, zöldprojekt, ami többek közt a Duna-szakasz kotrását is jelenti, aminek köszönhetően majd fürödni is lehet a most gyakorlatilag szennyvízpocsolya Kis-Dunában. Emellett rendbe kell tenni a part menti részeket, kerékpárút és más infrastruktúra épül ki.

A Kis-Duna rekultivációja egy tízéves zöldprojekt. Fotó: Izsó Márton A Kis-Duna rekultivációja egy tízéves zöldprojekt. Fotó: Izsó Márton

Hogy áll a Fudan Egyetem és a Diákváros ügye? Korábban napi szinten voltak róla hírek, most mintha kevésbé lenne része a közbeszédnek.

Ugyanennek a megállapodásnak része volt, hogy az atlétikai világbajnokság után, azaz 2024-től elkezd megépülni a Diákváros első üteme, ami 4-8 ezer férőhelyet jelent. Ebbe robbant bele a Fudan és annak a terve. A mai napig nem tudjuk, hogy mi lesz vele, hiszen bár az országosnépszavazást elkaszálták, és leállt a projekt megvalósítása, de a Fudan-törvényt nem vonták vissza, az most is hatályos, az egyetemet fenntartó alapítvány készen áll. A projekt 50 százalékos tulajdonrésze a kínaiaké, tisztségviselőket fizetnek, az alapítvány a tevékenységére több mint 1,5 milliárd forintot már megkapott. Azaz

gyakorlatilag politikai szándék kérdése, hogy a Fudant mikor kezdik el megépíteni.

De a Diákváros első szakaszának megépítése a mi megállapodásunkban, valamint a fővárossal kötött megállapodásban is szerepel.

Kapcsolódó cikk Atlétikai vb: a Fudan mellett a budapesti betegellátás fejlesztését is feltételül támasztja a főváros Egyelőre nem látszik, milyen szabályozói, hatósági jogkörrel tudná megakadályozni a stadion megépítését és a vb megrendezését a Fővárosi Közgyűlés.

Területi vita nincs a Fudan és a Diákváros között?

Szerintük nincs, szerintünk pedig van. Tehát itt van egy töréspont, hiszen a Diákváros területére készült eredeti, meglehetősen részletes és a kormány által megrendelt építészeti tervek a Diákvárosra készültek, viszont a kormány arra a területre szeretné felépíttetni a Fudan campusát.

Ezt a töréspontot hogyan lehetne orvosolni?

Az a mondás, hogy a terület egy kisebb részén megépülne a Diákváros, a nagyobbik részén pedig a Fudan. De ez

fizikailag csak úgy képzelhető el, ha ezen a kisebb részen óriási toronyházak épülnének,

ahova bezsúfolnak négy- vagy nyolcezer kollégiumi férőhelyet.

Kapcsolódó cikk Menet közben nőtt ilyen nagyra a Fudan-telek

Szociális bérlakásokról a birkózócsarnokban

A szociális bérlakások ügyében van egy meglehetősen fura fejlemény: az ott élők nem kapják meg a rezsicsökkentett gázárat, mivel az épület, a lakás nem magánszemélyek, hanem az önkormányzat tulajdona. A Ferencvároson túl Angyalföld is érintett az ügyben, a téma pedig már a Parlamentben is nyilvánosságot kapott. A lakóknak magas vagy rezsicsökkentett árat kell fizetniük végül?

Nagyon cinikus választ kaptunk, mert Orbán Viktornak, az érintett minisztériumoknak, valamint Németh Szilárd rezsibiztosnak is küldtünk ezzel kapcsolatban levelet. Fura, de valójában nem lehet tudni, hova tartozik a rezsicsökkentés mint feladat. Németh Szilárd meghívott egy találkozóra, egyébként a csepeli birkózócsarnokba. Ott viszont konkrét javaslatot nem kaptunk arra a politikailag érzékeny és elfogadhatatlan helyzetre, hogy

egy rossz jogszabályalkotás miatt szociális lakásokban élő, nyilvánvalóan rosszabb anyagi helyzetben levő emberek nem jutnak hozzá az egyébként mindenkinek járó rezsicsökkentett energiaárhoz.

Kizárólag az hangzott el, hogy ő mint a területért felelős személy az operatív törzs elé viszi a problémát – bármit is jelentsen ez. Arra hivatkozott, hogy most háborús veszélyhelyzet van. Próbáltam konkrét kérdéseket feltenni, nem kaptam rájuk választ, a rezsibiztos úr kivonult a teremből azzal, hogy ne aggódjunk, mindent meg fog oldani, ez az ő feladata. A napokban kérdeztem Tóth Józsefet, a XIII. kerület polgármesterét, hogy ő kapott-e bármilyen választ, de hozzá sem érkezett válasz.

A számla viszont érkezik?

Így van, de a lakóink szempontjából szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem közvetlenül kapják ezeket a számlákat. Mivel ez 100 százalékban önkormányzati tulajdonú ház, ezért

mi kapjuk a számlákat, és egész addig nem fogunk továbbküldeni gázszámlát, fűtésszámlát senkinek, amíg ez a helyzet valahogy meg nem oldódik.

Országos vagy helyi politika?

Ha Ön lenne Fürjes Balázs helyében, mit csinálna másképp a főváros és az agglomeráció fejlesztése érdekében?

Abban nincs vita, hogy a főváros fejlesztése – főként a közlekedési infrastruktúra fejlesztése – olyan érdek, mely nem kizárólag fővárosi feladat, hanem ebben az államnak is komoly szerepet kell vállalnia. A pénzügyi források biztosítása, a feladatok koordinálása és lebonyolítása egyaránt prioritás kell, hogy legyen az állami és az önkormányzati vezetéseknek is. Ez viszont csak úgy lehet hatékony, ha ennek egyetlen elemét sem kérdőjelezi meg senki, konkrétan

az állam ne vitatkozzon azon, hogy ezek a források járnak-e a fővárosnak, ne kérdőjelezze meg, hogy ebből mennyi jár a fővárosnak, ne ő határozza meg a közlekedési beruházások prioritási sorrendjét,

és a lebonyolításban is nagyobb szerepet kellene, hogy kapjon a főváros.

Tehát ha Ön egy árnyékkormányban lenne önkormányzatokért felelős miniszter…

Én most biztos nem szeretnék árnyékkormány tagja lenni, még valódié sem.

Nem is kapott felkérést ilyenre?

Nem.

Akkor Ön kategorikusan elhatárolódik az árnyékkormánytól?

Ez egy politikai kommunikációs eszköz, lehet használni, de én azt gondolom, hogy

a negyedik kétharmad után nem árnyékból kellene beszélni az ellenzéknek.

Az ellenzéki összefogással, azzal, hogy az ellenzéki erők egy jelölttel lépjenek fel a kormánypárti jelölt ellen, egyetért?

A 2019-es önkormányzati választásból tudok kiindulni, akkor ez a taktika sikert eredményezett.

2022-ben viszont nem.

Azt gondolom, az előválasztás az ellenzék eddigi legnagyobb és legsikeresebb innovációja volt, amit szintén el lehet rontani. És ahol el lehetett rontani, ott el is rontották. Tehát

sok helyen nem volt valódi előválasztás, a jelöltek számát már sokszor az előválasztás előtt megfelezték, megnegyedelték.

A verseny korlátozása – a pártalkuk – miatt sok helyen nem a legjobb jelölt állt végül szemben a fideszessel, emiatt sok nyerhető körzet úszott el.

Ebben Ön szerint az előválasztási miniszterelnök-jelöltek összejátszása is benne volt?

Én korábban sem helyeseltem azt, hogy Karácsony Gergely kilépett ebből a versenyből, de olyan dolgokról, amelyek már megtörténtek, kár spekulálni.

„Az előválasztás az ellenzék eddigi legnagyobb és legsikeresebb innovációja volt, amit (…) ahol el lehetett rontani, ott el is rontották.” Fotó: Izsó Márton „Az előválasztás az ellenzék eddigi legnagyobb és legsikeresebb innovációja volt, amit (…) ahol el lehetett rontani, ott el is rontották.” Fotó: Izsó Márton

Gondolkozik azon, hogy országos politikai pályára lép?

Én azon gondolkodom, hogy Ferencvárosban végre tudjam hajtani azokat a terveket, amiket nem is öt, hanem tíz évre terveztünk.

Ez azt jelenti, hogy 2024-ben újra jelölteti magát polgármesternek?

Igen, ez egészen biztos.

Utána pedig érkezik 2026. Milyen szerepre készül akkor?

Én most azon vagyok, hogy az Ecseri úti metrófelszín környezetét szépen és jól megcsináljuk, felépüljön a szakrendelő, tudjuk működtetni, normális lakásokban élhessenek a bérlőink, legyen zöldebb a város, és legyen olyan kulturális kínálat, ami máshol nincs.

Unicum és FTC

A The Guardiannek tavaly adott interjújában a romákkal szemben megnyilvánuló rendszerszintű rasszizmusról beszélt. Ez konkrétan miben nyilvánul meg?

Kevés helyen volt Európában a háború óta olyan, rasszista indíttatásból elkövetett sorozatgyilkosság, mint ami itt volt 2008-2009-ben.

Azért ez nem állami, hatósági szinten történt.

Már hogy nem állami szereplők vadászták le az embereket? Még jó!

De a nyomozást elindították, a felelősöket megtalálták.

A kezdetektől vitatják, hogy minden bűnöst felelősségre vontak. Több olyan szereplőt, akik bizonyítottan, aktívan részt vettek különböző cselekményekben, az ügyészség meg sem vádolt, a rendőrségi nyomozás során is legfeljebb tanúként hallgatták ki őket. De én főleg arra gondolok, hogy több szociológiai felmérés szerint a magyarok nagy többsége cigányellenes.

„Több szociológiai felmérés szerint a magyarok nagy többsége cigányellenes.” Fotó: Izsó Márton „Több szociológiai felmérés szerint a magyarok nagy többsége cigányellenes.” Fotó: Izsó Márton

Három éve az Azonnalinak azt mondta, Orbán Viktornak Unicumot adna ajándékba karácsonyra. Most mit adna a kormányfőnek?

Mi itt, a kerületben jellemzően szoktunk a vendégeknek Unicumot adni, hiszen az 1892 óta itt működő Unicum-gyárra és annak termékeire méltán lehetünk büszkék. Emellett kapna egy csokorra valót a 9 magazinból. Én ugyanis nagyon büszke vagyok a kerületi lapunkra, mely szabad és független médiaként működik.

Semmilyen szerkesztésbe, tartalomba ez a kerületvezetés soha nem szólt bele,

én magam ezeket a lapszámokat már csak nyomtatásban látom. Mert nagyon fontosnak tartom a sajtó szabadságát és a minőségi újságírást.

Ha már a kerület büszkesége: az FTC Európa-liga-menetelését hogy értékeli mint polgármester?

Egyrészt sikernek, hiszen magyar csapat nagyon rég jutott el a nemzetközi kupák valamelyik tavaszi fordulójáig. Másrészt nyilvánvaló, hogy ez egy, az adóforintjainkból felpumpált kirakatcsapat, tele olyan játékossal, akik mielőtt idejöttek, nemhogy Ferencvárosról, de valószínűleg Magyarországról se hallottak. És azért attól nem kell hasra esni, hogy közpénzcsilliárdokból összejön az európai középmezőny alja. Ezzel együtt

a Fradi fontos intézménye a kerületnek.

Az, hogy most éppen milyen a vezetése, milyen játékosai vannak, hogy milyen teljesítményt nyújt, milyen szurkolói légkör veszi körül, független attól, hogy ez a klub ebben az épületben született meg, és gyakorlatilag egyidős ezzel a közösséggel.