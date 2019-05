Bármikor bejelentheti lemondását Theresa May

A kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának legbefolyásosabb szakpolitikai testülete, a kormányzati tisztséget nem viselő képviselők alkotta 1922 Bizottság szerda este értekezletet tartott a pártszabályzat módosításának lehetőségéről, annak érdekében, hogy Theresa May ellen a frakció azonnali hatállyal újabb bizalmatlansági indítványt terjeszthessen be.

Ebbe már belebukna

A tory pártcsoport decemberben már tartott egy bizalmi szavazást, ám Theresa May azt megnyerte, és a jelenlegi pártszabályzat szerint tizenkét hónapon belül, vagyis idén decemberig nincs mód újabb bizalmatlansági indítvány előterjesztésére a frakció részéről May ellen.

Theresa May. Kép forrása: EPA

A szerdán késő este véget ért értekezlet után nem jelentettek be döntést e korlátozás eltörléséről, csütörtökön azonban ismertté vált, hogy az 1922 Bizottság tagjai titkos szavazást tartottak a kérdésről. A voksokat a BBC közszolgálati médiatársaság tudomása szerint zárt borítékokban őrzik, és akkor bontják fel, ha Theresa May június 10-ig nem mutat hajlandóságot a távozásra.

A The Times napilap csütörtökön azt írta: May várhatóan pénteken bejelenti, hogy lemond.

Az 1922 Bizottság befolyásos elnöke, Sir Graham Brady már a frakciótestület szerda esti ülése után hivatalosan közölte, hogy pénteken személyesen tárgyal a kormányfővel a továbbiakról, és utána ismét tanácskozik a bizottság tagjaival.

A The Times csütörtöki értesülése szerint May pártbeli szövetségesei is azzal számolnak, hogy Theresa May a Bradyvel tartott pénteki megbeszélés után ismerteti távozásának menetrendjét.

Már nem érvényes a népszavazás



A miniszterelnök lemondása végett kifejtett nyomás folyamatos erősödését jelezte, hogy szerda este lemondott Andrea Leadsom, az alsóház vezetője, aki e minőségében eddig a Konzervatív Párt frakcióvezetőjéhez hasonlatos tisztségű, az alsóházi ügymenet irányításáért felelős magas rangú kabinettag volt.

Leadsom, a tory frakció keményvonalas Brexit-táborának prominens képviselője Theresa Maynek küldött levelében azzal indokolta távozását, hogy megítélése szerint a kormány Brexit-politikájával immár nem teljesíthető a brit EU-tagságról 2016-ban tartott - a kilépést pártolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás döntése.

Andrea Leadsom levele szerint az újabb népszavazás lehetősége veszélyes mértékben megosztó lenne, és kockára tenné az Egyesült Királyságot alkotó nemzetek unióját.

A Brexit-feltételrendszer jogszabályba iktatását célzó, Theresa May által e héten ismertetett törvénytervezet előírja, hogy a képviselők szavazhassanak a második referendumról, abban az esetben, ha a parlament ratifikálja az EU-val novemberben elért, az alsóház által eddig háromszor elutasított kilépési megállapodást.

Egyöntetű értékelések szerint May ezzel az ellenzék legnagyobb ereje, a Munkáspárt EU-párti képviselőit igyekszik megnyerni a Brexit-megállapodás parlamenti támogatásának. E záradékkal szemben azonban rendkívüli az ellenállás, nem csupán a tory pártcsoport keményvonalas Brexit-táborában, de még a kabinet és a konzervatív frakció mérsékelt, a kormányfővel szövetséges tagjai körében is.

Előkerülhet a skót népszavazás is



David Mundell, a skóciai ügyek minisztere külön találkozót kért Maytől, hogy kifejthesse: véleménye szerint az újabb EU-népszavazás lehetővé tétele megnyitná az utat a skót függetlenségről szóló második referendum kiírása előtt is. Skóciában 2014-ben tartottak már egy népszavazást a függetlenségről, ám akkor még az elszakadást ellenzők kerültek 55 százalékos többségbe.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök, a függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője azonban a brit EU-tagságról rendezett népszavazás óta folyamatosan napirenden tartja az újabb függetlenségi referendum kérdését. A skót választók 62 százaléka ugyanis a bennmaradásra voksolt a 2016-os EU-népszavazáson, és Sturgeon visszatérő érvelése szerint nem lehet megengedni, hogy Skóciát "akarata ellenére kirángassák" az EU-ból.

Ha Theresa May lemond, ügyvezetőként a kormány és a Konzervatív Párt élén maradna a több szavazásból álló vezetőváltási folyamat végéig. Ez az utódjelöltek számától függően akár hat hétig is eltarthat.