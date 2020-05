Becsődölt az ismert autókölcsönző

A világ egyik legrégibb autókölcsönző cége is áldozatul esett a koronavírus-járványnak: a Hertz amerikai és kanadai cége nem bírt az adósságával.

A cég a csődeljárási kérelemben úgy nyilatkozott, hogy 25,8 milliárd dollárnyi eszközkészlettel rendelkezik, és 24,4 milliárd dollár tartozása van, a két fő hitelezőjének az IBM-et és a Lyftet nevezte meg. Bár cég sikeresen egyezkedett a hitelezőivel, hogy rövid távon könnyítést kapjon a tartozásaira, és állami segítségért is folyamodtak, azonban nem sikerült hosszabb távú megoldást kidolgoznia az adósságai kezelésére, így elkerülhetetlenné vált, hogy csődöt jelentsenek.

